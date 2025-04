Après une grosse bataille, les Lakers s’en sortent face aux Rockets

Au lendemain de leur carton offensif à Phoenix, les Rockets vivent une toute autre soirée à Los Angeles. Deux salles, deux ambiances, avec des Lakers qui frappent d’entrée avec un 9-0 avant de connaître de longues minutes sans marquer ensuite. Globalement, le rythme est lent, les paniers se méritent (16-19).

Il faut attendre un petit show de Luka Doncic pour offrir un premier frisson : le Slovène commence par une passe dans le dos, puis quelques instants après enchaîne avec un crossover sur Alperen Sengun. Les deux fois, cela se termine par un shoot à 3-pts d’un coéquipier. Ça s’anime un peu et c’est toujours serré (48-48).

Les Rockets montrent un peu plus de choses en début de deuxième période, mais Dorian Finney-Smith et Gabe Vincent sont là pour répondre à 3-pts. Les Rockets s’accrochent mais restent derrière avant le dernier acte (77-82). Il y a un coup à faire car Luka Doncic n’est pas dans un grand soir en attaque et les Lakers ratent des choses dans le « money time » : il y a des airballs, des ballons perdus…

Sauf que les hommes de JJ Redick assurent en défense. LeBron James se charge d’inscrire les deux lancers-francs qui donnent de l’air avant de contrer violemment Sengun. C’est gagné pour Los Angeles (104-98).

LEBRON SWATS IT AWAY IN THE FINAL SECONDS ❌ pic.twitter.com/uX4kbzjXuC — NBA TV (@NBATV) April 1, 2025

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match difficile en attaque. Cette rencontre ressemblait à un match de playoffs. Au niveau du rythme, des défenses, des longues minutes parfois sans panier d’un côté ou de l’autre et finalement du petit écart et du petit score. Pas vraiment étonnant quand on est fin mars, que c’était un match important pour les deux franchises, qui sont dans le Top 4 de l’Ouest et pourraient se recroiser dans quelques semaines.

– Les seconds couteaux des Lakers ont brillé. Face aux Grizzlies, JJ Redick avait demandé plus à ses cadres. Là, ce sont Dorian Finney-Smith et Gabe Vincent qui ont été les plus prolifiques. Les deux joueurs ont inscrit 20 points chacun, à 6/11 à 3-pts pour le premier, 6/13 pour le second. Sans eux, les Lakers n’auraient pas gagné ce match, tant les tirs primés qu’ils ont inscrits ont été précieux.

– Le billet pour les playoffs attendra à Houston. En cas de victoire, les Rockets auraient officialisé leur qualification pour le premier tour. Avec ce revers, il faudra donc patienter encore quelques jours.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.