Le MVP de la nuit | La réponse d’Austin Reaves

Avant d’affronter les Grizzlies et pour repartir de l’avant après la grosse déception de la défaite au buzzer à Chicago, JJ Redick a passé un petit moment avec LeBron James, Luka Doncic et Austin Reaves. « On les a mis au défi, tous les trois, de jouer avec plus de force, d’appétit, de créativité », annonce le coach des Lakers.

Message reçu puisque le trio a porté Los Angeles dans la victoire à Memphis en cumulant 85 points et 25 passes décisives. Austin Reaves, pas loin d’être le héros face aux Bulls, termine meilleur marqueur des siens avec 31 unités et aussi 8 passes.

« Cette petite réunion était sur la construction de la cohésion de ce trio pour aider l’équipe à réussir », raconte l’arrière. « Ce match montre que, quand on joue correctement, qu’on se fait confiance, surtout en attaque, on peut avoir des tirs ouverts presque sur chaque possession. C’était simplement une conversation sur notre envie de gagner. »

S’il a marqué 9 points en dernier quart-temps, il n’a inscrit qu’un seul panier, mais c’est celui (avec la faute en plus) qui permet aux Lakers de s’assurer la victoire. Cela valait bien une petite explosion dans la foulée du coup de sifflet.

« C’était un gros match pour nous car on sortait d’une défaite où on n’avait pas bien joué. Le match était intense, c’était dur. Le dernier match d’un road trip, on a surtout envie de rentrer chez nous. Mais pendant trois heures, il faut être concentré et donner le meilleur de soi-même pour gagner », conclut-il.

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 23 61 23 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 24 64 29 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 25 82 32 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 26 64 35 45.2 35.9 87.7 0.8 3.7 4.5 5.9 2.0 1.1 2.4 0.3 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.