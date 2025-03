Les Suns humiliés à domicile par les Rockets !

C’est peut-être le 30 mars que les Suns ont dit adieu à leurs maigres rêves de playoffs… Devant leur public, les coéquipiers de Devin Booker ont touché le fond en s’inclinant de 39 points face aux Rockets. Pire, ils ont perdu Kevin Durant, durement touché à une cheville.

Pourtant, les Suns avaient bien démarré la rencontre, avec de l’intensité en défense et de l’altruisme en attaque. Kevin Durant et Devin Booker répondent à Dillon Brooks et Amen Thompson, tandis que Collin Gillespie frappe à 3-points (14-13). Et puis, les premières rotations vont être fatales. À Houston, l’effectif est riche et complémentaire, et ça joue juste. La défense des Suns est déjà sur les talons, et les Rockets passent un 11-0 pour basculer en tête à la fin du premier quart-temps (32-24).

À Houston, ça frappe de partout, et comme les Suns ne font pas l’effort, Jeff Green plante deux 3-points pour déjà passer l’écart à + 14 (45-31). Pourtant, Booker fait du Booker, mais il n’a aucun soutien, et l’intensité des Rockets atteint son paroxysme lorsque Dillon Brooks vient se chauffer avec Kevin Durant. Nick Richards s’incruste dans l’embrouille, et les arbitres, plutôt sévèrement, expulsent l’ailier des Rockets, et collent une technique chacun aux deux Suns.

-35 au moment de la sortie de Kevin Durant

La réponse des Rockets ? Un 12-2 pour prendre 22 points d’avance ! Les Suns sont à la rue, et à la mi-temps, les joueurs d’Ime Udoka mènent 78-49 ! Au retour des vestiaires, les Suns reviennent sans envie de révolte, et c’est Jalen Green qui franchit le cap des 30 points d’écart (86-55). Pour ne rien arranger, juste derrière, côté Phoenix, Kevin Durant marche sur le pied de Jabari Smith Jr. sur un « drive », et il s’écroule. On ne le reverra pas du match…

Après sa sortie, on assiste à un long « garbage time » qui permet aux Rockets de conserver une large avance jusqu’au bout pour une victoire finale de 39 points !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le point au classement. Avec cette 12e victoire en 13 matches, les Rockets s’accrochent à leur 2e place de l’Ouest, avec deux succès de plus que les Nuggets. Pour les Suns, c’est une 3e défaite de suite, et les joueurs de Mike Budenholzer loupent l’occasion de se rapprocher des Kings. La suite sera très compliquée. Peut-être sans Kevin Durant, ils doivent jouer cinq de leurs six derniers matches face à des équipes de playoffs.

– Booker surnage. Il n’y a pas grand chose à retenir côté Suns, si ce n’est que Booker a été exemplaire de bout en bout. A ses côtés, personne n’a évolué à son vrai niveau. Et on se demande pourquoi Budenholzer a attendu le « garbage time » pour lancer Bol Bol.

– Reverra-t-on Kevin Durant à Phoenix ? À le voir grimacer au sol, et en difficulté pour quitter le terrain, ce n’est pas certain qu’on revoie Kevin Durant sur un terrain cette saison. Et s’il venait à être transféré cet été, c’était peut-être même sa dernière apparition sous les couleurs des Suns…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.