Deni Avdija confirme sa très belle fin de saison

Si Chauncey Billups a expliqué que la victoire des Blazers à Atlanta avait été arrachée « ensemble », en listant les grosses performances de Dalano Banton, Toumani Camara et Deni Avdija, c’est bien celle du dernier qui a été la plus épaisse de la rencontre.

« C’est évident qu’il a fait une grosse performance », confirme le coach de Portland. « Il nous manque beaucoup de gars et tout le monde monte son niveau d’un cran. Chacun fait son travail et Deni Avdija le fait grandement et ça nous aide, c’est clair », indique Toumani Camara.

Dans le succès des Blazers, l’Israélien a compilé 32 points, 15 rebonds et 10 passes, soit le deuxième triple-double de sa saison et de sa carrière.

« Au fond, je suis heureux d’avoir gagné ce match », réagit-il sur sa prestation. « On avait besoin de ça et c’est tout. Je suis fier des gars, triple-double ou non. J’essaie simplement de jouer dur, de jouer avec mes coéquipiers et les statistiques le montrent, en quelque sorte, à la fin de la rencontre. Je n’aurais pas pu faire 10 passes sans eux. »

L’ancien des Wizards évolue à son meilleur niveau depuis quelques semaines. Depuis le début du mois de mars, il tourne ainsi à 24 points, 10.2 rebonds et 5.5 passes de moyenne, avec d’excellents pourcentages (51% de réussite au shoot, 45% à 3-pts).

De quoi faire encore espérer Deni Avdija et compagnie pour une place en « play-in ». Même si ce sera très compliqué avec seulement six matches à jouer et 2.5 victoires de retard. « On y va jour après jour. On reste soudé et on essaie de gagner le plus possible. C’est notre état d’esprit actuel », conclut Toumani Camara.

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 19 54 23 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 20 82 24 43.2 31.7 75.7 0.6 4.5 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 21 76 27 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 22 75 30 50.6 37.4 74.0 1.1 6.1 7.2 3.8 2.5 0.8 2.1 0.5 14.7 2024-25 23 67 30 46.9 36.5 77.3 1.3 5.6 6.9 3.8 2.3 0.9 2.6 0.5 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.