Avec un super Deni Avdija, les Blazers surprennent les Hawks !

Face aux Blazers, les Hawks ont connu une soirée difficile. Et bien moins réjouissante que chez les Bucks. Sur un nuage offensivement dans le Wisconsin avec 44 points marqués dans le seul premier quart-temps, les hommes de Quin Snyder ont mis 20 minutes pour atteindre un pareil total. Moins adroite donc (44.6 % de réussite) et surtout endormie par un faux rythme tout au long de la rencontre, la franchise géorgienne a semblé joué un cran en dessous de ses standards habituels.

Un peu plus énergiques – à l’image de cette énorme claquette dunk de Shaedon Sharpe à la fin du deuxième quart-temps – au cœur d’une première mi-temps peu flatteuse, les Blazers en ont profité. Hormis le début des deux premiers quart-temps où les Hawks ont mené – ils n’ont pas compté plus de six points d’avance, les hommes de Chauncey Billups ont majoritairement fait course en tête jusqu’à la pause (57-54).

L’étincelle Trae Young

L’entracte passé, la franchise de l’Oregon a continué d’aggraver le score face à des Hawks amorphes, sans solution offensive et coupés de Dyson Daniels, leur principale arme offensive sur la première période (16 points). Vit Krejci (13 points) et sa bande, trop softs, ont longtemps été en souffrance derrière l’arc (7/32 aux tirs, 22%), et ils n’ont pas réussi à contrer l’euphorie des Blazers, victorieux 40-30 du troisième acte.

Menés de treize longueurs à l’entame de la dernière période (84-97), les Hawks étaient encore paradoxalement dans le match mais les intentions n’y étaient franchement pas. Avant que l’étincelle Trae Young (29 points à 7/20 aux tirs mais 15 passes) ne ravive les derniers espoirs des Hawks. Ils ne furent toutefois que de très courte durée puisque trois minutes après ce coup de chaud, en dépit d’un retour à deux possessions (100-104), les Hawks sont retombés dans leurs travers, à mesure que l’adresse fuyait Trae Young.

« Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, il faut que je regarde la vidéo », soufflait le maestro des Hawks au moment de débriefer la rencontre. Avant d’esquisser un début d’explication : « On a joué trop lentement mais dès qu’on a réussi à mettre du rythme, on a marqué. »

Battus à domicile, les Hawks (8e à l’Est, 36 victoires – 39 défaites) – qui ont presque hypothéqué leur chance de qualification directe en playoffs avec la victoire des Bucks contre les Suns (133-123) – disputeront deux « back-to-back » cette semaine et rendront donc visite aux Mavs, dès ce mercredi.

Les Blazers (12es à l’Ouest, 33 victoires – 43 défaites) restaient sur quatre défaites de suite et tenteront de continuer leur marche en avant chez les Raptors, jeudi soir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Zaccharie Risacher discret. Fraichement élu Rookie du mois pour la deuxième fois de suite, l’ancien poste 3 de Bourg-en-Bresse a connu un match inégal avec 9 points à 4/14 aux tirs dont 0/4 à 3-points. Auteur de 7 points dans le premier quart-temps, le rookie d’Atlanta a marqué son seul panier de la deuxième période au début du 4e quart-temps (105-113). Avec notamment une belle activité défensive au moment du « comeback » avorté des Hawks, au début de l’ultime acte.

— La bataille du rebond fatale pour les Hawks. Outre sa maladresse à 3-points, Atlanta a été en souffrance à l’intérieur (54 rebonds dont 19 prises offensives de Portland contre 45), donnant du rythme aux Blazers (28 points sur contre-attaque) et des paniers faciles sur 2e chance (32).

— La doublette Deni Avdija – Shaedon Sharpe brille. Déjà auteurs de 16 points chacun à la pause, les deux joueurs ont tenu la cadence sur la totalité de la rencontre. Shaedon Sharpe a fini à 33 points à 11/25 aux tirs et 10 rebonds en 39 minutes, quand Deni Avdija a signé son deuxième « triple double » de la saison, avec 32 points à 11/21 aux tirs, 15 rebonds et 10 passes en 38 minutes.

— Les Français des Blazers absents. Il fallait arriver à la State Farm Arena de longues heures avant l’entre-deux pour voir Sidy Cissoko et Rayan Rupert fouler le parquet, à l’échauffement. Car l’un comme l’autre connaissent une fin de saison sans trop de temps de jeu. Absent des terrains depuis le 8 mars et une large défaite à OKC (107-89), Sidy Cissoko – qui n’a pas souhaité répondre à nos questions – n’était même pas sur la feuille de match. Rayan Rupert est, lui, rentré à une minute de la fin…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 113 POR 127 NYK 105 PHI 91 MIL 133 PHO 123 SAS 105 ORL 116 CHI 137 TOR 118 MEM 125 GSW 134 DEN 139 MIN 140

De notre correspondant à Atlanta (Géorgie).