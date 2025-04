Comme Stephen Curry, Trae Young devient assistant GM en NCAA

C’est la nouvelle tendance en NBA, et après Stephen Curry, c’est au tour de Trae Young de s’investir et d’investir dans sa fac d’Oklahoma. Contrairement au meneur vétéran des Warriors, le leader des Hawks, âgé de 26 ans, est encore en plein milieu de sa carrière, mais l’appel des Sooners et son attachement pour son alma mater étaient visiblement trop forts.

Trae Young a donc annoncé qu’il allait devenir assistant GM de l’université d’Oklahoma, basée à Norman. S’il n’y a passé qu’un an (en 2017/18) avant d’entrer en NBA, son attachement à la ville de Norman date du lycée puisqu’il a également défendu les couleurs de Norman North High Shcool.

Le meneur n’arrive pas les mains vides puisqu’il va également faire un don d’un million de dollars à sa fac de cœur, une façon de redonner à la structure qui l’a accompagné afin qu’il puisse réaliser le grand saut en NBA.

« Ayant grandi à Norman et ayant joué à l’Université d’Oklahoma, le fait d’assumer le rôle d’assistant GM est un immense honneur », a-t-il déclaré via un communiqué. « Ce programme a une histoire tellement riche que j’ai la chance d’en avoir fait partie et de continuer à en faire partie. Avec ce nouveau rôle, mon objectif est de contribuer à la culture gagnante de l’université, en travaillant avec l’équipe de coachs et le front office pour faire venir les bons joueurs qui nous aideront à être compétitifs et à réussir au plus haut niveau ».

Un rôle d’ambassadeur de luxe, mais pas que…

Trae Young apportera son expertise dans le scouting des lycéens, et son aura aidera aussi à convaincre les meilleurs prospects de rejoindre les Sooners. Il participera aussi à la négociation des contrats et au développement de la marque « Oklahoma University », tel un ambassadeur de luxe qu’il n’a jamais cessé d’incarner depuis 2018, comme Blake Griffin l’avait été avant lui.

« Trae est un enfant de Norman, de l’Oklahoma, et il a beaucoup donné à notre ville et à ses habitants », a déclaré Joe Castiglione, directeur sportif du programme. « Il a une grande affinité avec cet endroit et son engagement à faire en sorte que notre communauté soit prospère est vraiment inégalé. C’est aussi une légende de l’université d’Oklahoma qui, depuis qu’il est ici, continue d’atteindre l’excellence sur le terrain et en dehors ».

Comme pour Stephen Curry, mais aussi pour tous les autres joueurs NBA passés par le monde du basket universitaire américain, ce « retour aux sources » témoigne aussi de l’amour que chacun porte pour ces « passerelles d’entrée » vers la Grande Ligue.

« Avec la façon dont le basket universitaire évolue, je pense que c’est le moment parfait pour des joueurs de s’investir davantage dans les écoles qui les ont aidés à devenir ce qu’ils sont devenus, qui les ont poussés à devenir ce qu’ils sont aujourd’hui. Je sais que pour quelqu’un comme Stephen Curry, et pour moi aussi, on représente notre université en dehors du terrain, dans le vestiaire, et on se chambre tout le temps. Maintenant, de pouvoir les représenter davantage, ça sera encore plus singulier », a-t-il ajouté sur le plateau d’ESPN.

Pour l’heure, Trae Young va continuer de se donner à fond pour les Hawks, qui se battent toujours pour accrocher la 7e place à l’Est, ce qui placerait son équipe en position favorable pour le play-in. Il y aura ensuite les playoffs, s’il parvient à aider Atlanta à se qualifier. Une fois la saison terminée, il aura alors tout le temps pour se consacrer à sa nouvelle tâche.