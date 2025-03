Une première dans l’histoire : Stephen Curry devient assistant GM en NCAA

Il y a 17 ans, Stephen Curry devenait le chouchou d’une partie des Etats-Unis sous les couleurs de Davidson. Meneur frêle, il avait enflammé la « March Madness » par ses exploits. Depuis, il n’a jamais cessé de rendre hommage à son ancienne université, et ce lundi, on apprend qu’il vient d’accepter un rôle d’assistant GM.

C’est le premier sportif en activité à occuper un tel rôle dans le sport universitaire. Selon ESPN, Stephen Curry « guidera et conseillera les athlètes masculins et féminins en s’appuyant sur son expérience. »

« L’expérience Davidson est de premier ordre », a expliqué Stephen Curry dans un communiqué de presse. « Mon parcours, depuis mon arrivée à Davidson en 2006 jusqu’à aujourd’hui, montre que j’ai eu l’occasion de jouer au basket au plus haut niveau, de recevoir une excellente éducation et de bénéficier d’un réseau extraordinaire grâce aux anciens élèves de Davidson, pour continuer à brandir le drapeau de Davidson. Je veux que des étudiants/athlètes, talentueux sur le plan sportif et humain, puissent vivre la même expérience. »

Il travaillera sous les ordres d’Austin Buntz, ancien dirigeant d’Under Armour. Par ailleurs, Stephen Curry, sa femme Ayesha et Don, Matt et Erica Berman, des soutiens de longue date de l’université de Davidson, vont également créer un fonds doté de plus de 10 millions de dollars pour les programmes masculin et féminin. Ancien footballeur à Davidson, Matt Berman occupera aussi un poste d’assistant GM.

Il y a deux ans et demi, Stephen Curry était revenu à Davidson pour recevoir son diplôme de licence en sociologie, et il a également été intronisé au Hall of Fame de la fac de Davidson, et son numéro 30 y avait été retiré.