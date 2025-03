Avec un Zaccharie Risacher record (36 points), le Hawks s’offrent les Bucks !

Les Hawks ont vécu une soirée proche de la perfection. En venant à bout des Bucks dans le Wisconsin ce dimanche soir (145-124), les hommes de Quin Snyder sont assurés de disputer au minimum le « play-in ».

Auteur de l’une de ses prestations les plus pauvres de la saison chez le Heat en milieu de semaine, Zaccharie Risacher a admirablement réagi en signant l’un de ses matchs les plus aboutis offensivement. En 35 minutes, le rookie français d’Atlanta a marqué 36 points à 12/21 aux tirs dont 5/11 à 3-points, faisant mieux que ses 33 unités contre les Knicks au Madison Square Garden, en novembre dernier.

Auteur de 13 points à la pause, l’ancien ailier de Bourg-en-Bresse – qui aimerait bien d’atteindre les 40 points d’ici la fin de saison – est devenu le 4e premier choix de Draft à cumuler plus de 35 points et cinq tirs primés sur un match dans sa saison rookie, après LeBron James, Allen Iverson et Anthony Edwards. Il est également devenu le 10e joueur de la NBA à marquer 36 points avant ses vingt ans, alors qu’il les fêtera le 8 avril prochain.

Un succès collectif !

Plus généralement, tous les Hawks ont été à la fête : avec 53.2% de réussite aux tirs, cinq joueurs à 13 points ou plus et 36 passes décisives, la franchise de Géorgie a enchainé les paniers en marquant 37 puis 45 points dans les deux premiers quart-temps. Sous l’impulsion notamment de Dyson Daniels et ses 18 points en première période, Atlanta menait la danse à la mi-temps (75-82).

Face à Giannis Antetokounmpo (31 points à 11/18 aux tirs, 9 rebonds, 5 passes mais 5 balles perdues en 31 minutes) et sa bande, les Hawks de Trae Young (19 points mais à 4/16 aux tirs et 19 passes) ont continué de dérouler leur partition offensivement, remportant le 3e acte haut la main (36 à 17) et comptant même jusqu’à 27 points en fin de période (114-87). Si Kyle Kuzma (25 points) et Kevin Porter Jr. (28 points) ont essayé de venir en aide au « Greak Freak », les Bucks n’ont jamais semblé en mesure d’inquiéter les Hawks. Et ce malgré un retour à douze points, à quatre minutes du terme (123-135).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les Hawks en forme. Avec neuf victoires en quatorze matchs, les Hawks – actuels 7es à l’Est, avec 36 victoires et 38 défaites – concluent un joli mois de mars. Même s’ils ont largement profité de circonstances favorables, avec notamment la blessure de Tyrese Haliburton pour s’imposer deux fois en « back-to-back » face aux Pacers ou de l’absence de Stephen Curry pour se défaire des Warriors, Zaccharie Risacher et ses coéquipiers ont su être sérieux face à des équipes à leur portée. Les défaites à Brooklyn et à Miami semblaient toutefois évitables et pourraient les priver d’une éventuelle 6e place, directement qualificative pour les playoffs, et jusque-là détenue par les Bucks (40 victoires – 34 défaites).

— Une attaque prolifique. Bien aidés par Zaccharie Risacher et ses 36 points, les Hawks ont signé leur deuxième meilleure marque offensive de la saison, avec 145 points. Ils avaient déjà marqué 148 points face aux Knicks juste avant le All-Star Break mais le match avait été en prolongation. De plus, les Hawks n’avaient pas inscrit autant de points sur une première mi-temps (82) depuis mars 2023.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.