Avec un énorme Zaccharie Risacher (33 points), les Hawks assomment les Knicks !

Match très disputé à Atlanta, où les Knicks enchaînent une deuxième défaite d’affilée contre des Hawks emmenés par un Trae Young à 10 passes et surtout un Zaccharie Risacher à 33 points !

Les Hawks sont les premiers en action grâce à la connexion Trae Young – Clint Capela. Le meneur trouve son pivot qui convertit sous le cercle, mais Karl-Anthony Towns règle la mire à longue distance et les Knicks ne laissent pas Atlanta s’échapper. Zaccharie Risacher lui rend la pareille dans le « corner » gauche et ne sait pas encore qu’il va signer son meilleur match de sa toute jeune carrière NBA. Trae Young s’infiltre dans la défense new-yorkaise, mais l’adresse lointaine de Jalen Brunson et Towns fait recoller au score les Knicks. Zaccharie Risacher répond avec un « dunk » en contre-attaque et les Hawks sont devant (26-22).

Risacher en feu à 3-points !

Le Français commence à prendre feu et enchaîne dans le 2e quart-temps avec un dunk sur Miles McBride avant d’enchaîner par un « lay-up » facile sur deux Knicks. Atlanta reste agressif, Towns répond de loin, mais Risacher s’illustre lui aussi à nouveau à 3-points. Brunson permet aux Knicks de reprendre une petite avance avant que le numéro 1 de la dernière Draft se montre encore derrière l’arc, suivi par son meneur star. À la pause, Atlanta conserve son avance de quatre points (65-61).

Au retour des vestiaires, le Français, toujours, inscrit son 6e tir à 3-points et les Hawks restent devant. Young découpe la défense adverse pour trouver Jalen Johnson, lui aussi très inspiré (23 points et 15 rebonds). OG Anonuby et Mikal Bridges maintiennent les Knicks en vue, pendant qu’Atlanta se met à perdre des ballons que Brunson convertit à mi-distance. A la fin du troisième quart-temps, tout est à refaire pour les Hawks (89-89).

Risacher clutch, les Hawks solides

La dernière période est irrespirable, les Hawks offrent des ballons aux Knicks et Josh Hart, puis Towns sont à la conclusion. New-York repasse devant, mais Garrison Mathews répond derrière l’arc. Le momentum commence à tendre du côté d’Atlanta puisque Risacher gagne son duel sous l’arceau et contre Karl-Anthony Towns, pour offrir à Jonhson une contre-attaque facile. L’ancien leader des Wolves n’est pas perturbé et continue son chantier en répondant de loin, suivi par McBride, et l’écart n’est que d’un point.

Les deux formations se rendent coup pour coup et le pivot des Knicks, dans un grand soir, creuse l’écart de cinq points. Mais c’est sans compter sur la confiance folle du Français qui à 3-points d’abord, puis à mi-distance, permet aux Hawks de recoller au score ! Atlanta achève les Knicks avec l’action du match en toute fin de rencontre : après un ballon récupéré, Young appuie sur l’accélérateur et emmène Capela au « alley-oop » pour enflammer la State Farm Arena. Il reste 46 secondes, et les Hawks viennent de signer un 9-1 fatal pour l’emporter 121-116.

CE QU’IL FALLAIT RETENIR

– Soirée record pour Zaccharie Risacher ! Le Français tient enfin son match référence, tôt dans la saison : 33 points à 11/18, dont 6 sur 10 de loin ! Avec 7 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 2 contres, l’ancien de Bourg-en-Bresse a étalé tout son talent pendant quatre quart-temps et n’a pas tremblé face aux assauts incessants des Knicks. À croire que l’ailier a lu le dernier « Rookie Ladder » de la NBA juste avant le match.

– Le chantier de Karl-Anthony Towns. Avec ses 34 points (à 5/9 de loin) et 16 rebonds, le pivot new-yorkais a été le meilleur joueur des Knicks. Sa capacité à créer et écarter le jeu modifie le visage des Knicks, qui apprennent encore à jouer avec lui.

– Les Hawks opportunistes en attaque. Avec 58 points dans la peinture contre 27, Atlanta a dominé sous les deux cercles. Autre stat intéressante : les 27 points inscrits sur les balles perdues des Knicks.

– Les Knicks adroits de loin. Numéros 1 de la NBA à 3-points, les joueurs de Tom Thibodeau confirment ce statut avec 46.8% de loin cette nuit, à 22 sur 47 !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.