Le Heat s’offre le derby de Floride après un « thriller » !

Derby floridien sous le feu des projecteurs à Miami, puisque le feuilleton Jimmy Butler continue de nous tenir en haleine côté Heat. Sur le parquet, les joueurs en tenue n’auront pas manqué d’en faire autant, puisqu’il a fallu deux prolongations pour les départager et, finalement, le Magic doit déposer les armes (125-119).

Si Orlando a pu compter sur Franz Wagner (29 points, 8 rebonds), ce sont Tyler Herro (30 points, 12 passes, 8 rebonds) et Bam Adebayo (26 points, 10 rebonds, 9 passes) qui ont eu le dernier mot, malgré un retard d’une dizaine de points que l’on a longtemps pensé insurmontable. Surtout dans le quatrième quart-temps, à -12…

Hachée par les fautes et les maladresses, la rencontre démarre en tout cas timidement, avec deux équipes qui font honneur à leur réputation en se montrant très proches l’une de l’autre (59-55). C’est le banc du Magic (Tristan da Silva, Jonathan Isaac) qui aide les visiteurs à prendre les commandes, plus ou moins confortablement, d’autant que l’adresse à 3-points est aussi au rendez-vous. Pour le Heat, le plus dur est clairement d’attaquer et de trouver de la régularité ou de la variété de ce côté-là, derrière Tyler Herro et Bam Adebayo, un peu trop esseulés.

Miami revient de loin…

D’abord bousculés par l’agressivité du duo Herro/Adebayo et la réussite primée de Kel’el Ware, les joueurs d’Orlando remettent leurs idées au clair dès que les rotations sont effectuées. Outre Tristan da Silva, Goga Bitadze se montre solide sous les panneaux, tandis que Paolo Banchero et surtout Franz Wagner montrent la voie au scoring.

Miami ne lâche rien dans le dernier quart-temps, le public pousse derrière Tyler Herro et consorts, puis les efforts de Kel’el Ware et Nikola Jovic paient : égalité. Égalité qui tiendra jusqu’à la fin du temps réglementaire, Franz Wagner répondant à Kel’el Ware pour arracher une prolongation (108-108).

Dans ces cinq minutes supplémentaires, l’attaque du Magic se reprend après de nombreuses minutes de tâtonnement et ce sont Franz Wagner et Paolo Banchero qui prennent évidemment les choses en main, en agressant la peinture adverse. Côté Heat, on multiplie les erreurs évitables, notamment avec le ballon, mais c’est rendu dans le camp d’en face et Bam Adebayo en profite alors pour remettre les compteurs à zéro, encore une fois (116-116) ! Deuxième prolongation, la pression augmente…

Bam Adebayo, toujours lui, ne faiblit pas au fil des minutes et il place Miami aux commandes en sortant les muscles. De chassé à chasseur, Orlando ne lâche pas plus que son voisin, mais les locaux semblent en vouloir davantage, leurs efforts sont incessants et la salle, bouillante, les galvanise. À l’arrivée, cela fait la différence : les hommes d’Erik Spoelstra peuvent souffler, au coeur d’une période pour le moins mouvementée en coulisses (125-119).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les nouveaux patrons du Heat assument. Jimmy Butler écarté du groupe (et bientôt transféré ?), Tyler Herro et Bam Adebayo se retrouvent en seuls patrons de l’équipe et, contre une équipe d’Orlando jamais simple à négocier, ils n’ont pas manqué de prouver qu’ils étaient là pour garder leurs troupes parmi les places fortes de l’Est. Si Tyler Herro, maître à jouer numéro un de Miami, a montré la voie durant le temps réglementaire, Bam Adebayo est de son côté sorti de sa boîte en prolongation, avec de nombreux paniers près du cercle pour enfoncer ce Magic K-O. debout, qui s’est effondré dans les quinze dernières minutes.

– Orlando a craqué sur la fin. Le problème de ce Magic est avant tout offensif cette saison et, même si la défense du Heat a été exemplaire dans les quinze dernières minutes du match, on a aussi pu constater les problèmes des hommes de Jamahl Mosley. D’où cette avance de 103-91 dilapidée en six minutes, sans rien proposer de cohérent de ce côté du terrain, entre balles perdues au contact ou tirs précipités à 3-points. Idem à +6 en prolongation… À noter que ce résultat fait passer Miami 6e, devant son voisin floridien, désormais 7e.

– À Miami, on ne veut plus parler de Jimmy Butler. De nouveau suspendu par le Heat, le nom de Jimmy Butler ne sera plus évoqué par Erik Spoelstra en conférence de presse. « Aujourd’hui, nous n’avons parlé de rien d’autre que du match contre le Magic. Je sais bien ce que vous cherchez tous en ce moment, et je suppose même que c’est pour ça que la salle de presse est remplie, mais nous essayons de faire taire le bruit extérieur et nous nous concentrons sur la tâche à accomplir » a ainsi déclaré l’entraîneur floridien en avant-match.

