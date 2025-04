Les Clippers déplument les Pelicans grâce à un bon Kawhi Leonard

À la mi-mars, les Clippers s’étaient fait surprendre par les Pelicans à cause d’une grosse performance du trio Zion Williamson – Trey Murphy III – C.J. McCollum. Quasiment trois semaines plus tard, les choses ont bien changé puisque les trois joueurs sont en congés forcés, pour des pépins divers et variés.

Pourtant, si New Orleans a aligné ce qui peut ressembler à son équipe C dans ce déplacement en Californie, les hommes de Willie Green ont été valeureux. Dans un premier temps, ce sont même les visiteurs qui mènent au score avec une belle entame de match défensivement. En effet, il faut attendre plus de trois minutes pour voir Kris Dunn mettre les premiers points des Clippers grâce à un tir longue distance.

Ce premier quart-temps ne propose pas vraiment du beau basket avec deux équipes assez maladroites (40% de réussite au tir côté Clippers contre 34% pour New Orleans). Néanmoins, les joueurs de Tyronn Lue parviennent à prendre l’avantage (12-10) grâce à une interception de Kris Dunn conclue par un « lay-up » de James Harden. Après 12 minutes, les Clippers mènent de six points (22-16) et ils vont passer à la vitesse supérieure dès le deuxième quart-temps.

Un joueur se met en route : Kawhi Leonard. Pour commencer, il met un tir à mi-distance avec la faute pour donner 10 points d’avance aux siens (32-22). Par la suite, il inscrit 13 de ses 28 points dans ce deuxième quart-temps avec un joli 7/10 au tir pour permettre aux Clippers de mener 59-47 au moment de rejoindre les vestiaires.

Des Pelicans accrocheurs

Au vu de l’effectif présent côté Pelicans et avec 12 points de retard à la pause, on aurait pu penser que les Clippers dérouleraient tranquillement en seconde période, mais il n’en a rien été. New Orleans attaque fort dès la reprise avec un premier tir à 3-points de Bruce Brown, un lay-up de Kelly Olynyk et surtout un contre d’Yves Missi sur Norman Powell. Avec une attaque plus percutante et une défensive resserrée, les Pelicans parviennent à revenir à cinq longueurs (57-62).

Cependant, tous ces efforts ne seront pas récompensés puisque les Clippers reprennent 11 points d’avance avant le début du dernier acte (77-68). Dès l’entame de celui-ci, Bogdan Bogdanovic (16 points) inscrit deux tirs à 3-points consécutifs et Los Angeles prend 15 points d’avance, mais les Pelicans ne lâchent toujours pas l’affaire et passent un 6-0 dans la foulée pour revenir à -9. Il faut attendre les retours de Kawhi Leonard et James Harden pour voir les Clippers prendre 20 points d’avance et mettre un terme à cette rencontre.

Los Angeles s’impose 114-98 derrière les 28 points, 3 rebonds et 3 passes de Kawhi Leonard pour continuer de mettre la pression sur les Wolves, Grizzlies et Warriors dans la course au top 6 de l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kawhi Leonard monte en puissance. Encore une fois, l’ailier des Clippers a été chirurgical avec 28 points à 11/18 aux tirs. Sur ses cinq derniers matches, il est à 26.4 points de moyenne à 53% aux tirs, dont 44% à 3-points.

– Les Clippers visent toujours le Top 6. Après les succès des Wolves et des Warriors la veille, les Angelinos ne devaient pas se rater face aux Pelicans. C’est chose faite avec cette victoire qui permet à Los Angeles d’être 7e de l’Ouest devant les Grizzlies. La lutte pour les places 5 et 6 va être passionnante jusqu’au bout !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.