A Memphis, Stephen Curry signe son chef-d’œuvre absolu !

Dans le sillage d’un Stephen Curry bouillant à 5/6 à trois points, les Warriors prennent rapidement 17 points d’avance à Memphis (38-21). Jimmy Butler (26 points, 6 rebonds, 4 passes, 3 interceptions) se mêle aussi à la fête, et il faut 19 points du duo Ja Morant – Desmond Bane pour voir les Grizzlies limiter la casse après douze minutes de jeu (45-32).

Jusqu’ici discret, Jaren Jackson Jr. (22 points, 7 rebonds) se réveille et ses coéquipiers lui emboitent le pas. Memphis entame le deuxième quart temps sur un 24-13 pour revenir à -2 (58-56). Avec Curry sur le banc, les Warriors perdent leur rythme mais son retour lance une deuxième détonation. Il marque 13 points en six minutes et ajoute trois tirs primés, dont le dernier à neuf mètres pour donner huit longueurs d’avance à son équipe à la pause (74-66).

Stephen Curry sur un nuage !

Malgré le festival de Stephen Curry qui atteint déjà la barre des dix 3-points marqués en début de deuxième mi-temps, ce sont les Grizzlies qui dominent les débats. Ja Morant fait monter la température dans le FedEx Forum, les Grizzlies font mouche de loin, et passent un 22-10 à leur adversaire pour prendre l’avantage (88-84).

Alors que Draymond Green (13 points, 12 passes, 10 rebonds) rejoint le banc avec trois fautes, ce sont Stephen Curry, Jimmy Butler, et Kevon Looney qui permettent aux Warriors de laisser passer l’orage. Un tir primé de Santi Adalma (18 points) et deux dunks de Zach Edey (10 points, 16 rebonds) mettent cependant les deux équipes dos à dos (103-103).

Les Warriors sont 5e !

Après 36 minutes de haute qualité offensive, les deux équipes font chacune 3/13 aux tirs lors des six premières minutes du dernier quart temps (110-109). Ja Morant, Stephen Curry, Desmond Bane, Buddy Hield, et Santi Adalma se répondent alors coup sur coup et Memphis prend deux points d’avance (120-118).

Avec trois minutes à jouer, le 12e 3-points de Stephen Curry lui permet d’atteindre les 50 points. Dans la foulée, quatre lancers francs de Jimmy Butler, un stop défensif de Draymond Green, et une claquette de Brandin Podziemski donnent cinq points d’avance aux Warriors alors que Jaren Jackson Jr. rejoint le banc avec six fautes (127-122) ! Une interception de Butler sur Morant et un 3-points de Moses Moody scellent alors la victoire de Golden State!

Les Warriors s’emparent donc de la cinquième place alors que Memphis passe sixième avec les Clippers et les Wolves qui rodent juste derrière.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La démonstration de Stephen Curry. Dans un match capital dans la course aux playoffs et à l’extérieur, Stephen Curry pourtant défendu de façon agressive toute la nuit par les Grizzlies, a terminé la rencontre avec 52 points à 52% de réussite aux tirs et 12/20 à 3-points ! Lors du dernier match des Warriors à Memphis, Curry n’avait pas marqué le moindre panier et son équipe en avait pris 51. Cette nuit, il a rappelé à tout l’état du Tennessee qui il était. Il a marqué 32 de ses 52 points en première mi-temps pour donner le ton. Il a également noirci la feuille de statistique (10 rebonds, 8 passes, 5 interceptions) pour tout faire pour aller chercher la victoire.

– Les Grizzlies manquent de sang froid. Malgré une performance de haut niveau, les Grizzlies repartent bredouilles et enchainent une quatrième défaite de suite. Ils ont été plus adroits que leurs adversaires mais Golden State a tiré 7 fois de plus grâce aux 16 ballons perdus de Memphis. Les Warriors ont marqué 25 points sur ses possessions, un avantage de +8 sur le match.

Problème de fautes de JJJ. Ce sont les balles perdues et, comme souvent, les problèmes de fautes de Jaren Jackson Jr. qui leur ont coûté cher. Le All Star n’a joué que trois minutes en premier quart temps, quand Golden State a fait l’écart et il a dû quitter ses partenaires à trois minutes de la fin du match quand Golden State a tué le match.

– Une grosse implication dans la course aux playoffs. En gagnant cette nuit, les Warriors (44-31) non seulement passent devant les Grizzlies (44-32) au classement de la conférence Ouest mais s’emparent également du tie-breaker sur leurs adversaires. Si les deux équipes finissent la saison à égalité, les Warriors sont assurés de terminer devant Memphis. La course à trois entre Golden State, Minnesota, et les Clippers est désormais une course à quatre avec 6 ou 7 matchs à jouer avant la fin de la saison.

