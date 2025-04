Kentavious Caldwell-Pope enfin adroit pour le Magic

Après un rebond offensif de Wendell Carter Jr, ce dernier s’est retrouvé couvert par… trois joueurs des Spurs. L’intérieur du Magic a alors renversé le jeu pour trouver un Kentavious Caldwell-Pope seul au monde. Après avoir bien pris le temps d’ajuster ses appuis, l’arrière a converti le premier panier, primé, du match pour sa formation en déplacement à San Antonio.

Une première opportunité idéale pour lui qui n’a pas beaucoup brillé par son adresse depuis son arrivée en Floride. Alors qu’il avait précisément été recruté pour cette qualité l’été dernier, le vétéran ne tourne qu’à 34% de réussite sur la saison. Son plus mauvais pourcentage depuis ses premières années dans la ligue avec les Pistons.

Mais ce match face aux Spurs lui a permis de confirmer son regain actuel d’adresse. Il faut dire que la défense texane l’a bien aidé : en première période, il n’a bénéficié que de tirs très ouverts.

« Il a demandé le ballon, ils l’ont trouvé quand il était ouvert. Il n’avait pas peur de prendre ses tirs. Il est comme ça, c’est l’expérience qu’il apporte, la dureté, ce niveau de résilience venant d’un vétéran et d’un champion », salue son coach Jamahl Mosley.

Son joueur s’est surtout démarqué dans le quatrième quart-temps, en plantant trois paniers à 3-points dans les six dernières minutes de jeu pour enterrer les espoirs des locaux.

La pire équipe de la ligue dans le domaine

« C’est dû à Paolo (Banchero) et Franz (Wagner) et à leur création, pour attirer deux défenseurs, le jeu sans ballon et notre circulation de balle. Et trouver le joueur ouvert. J’imagine que j’étais le joueur ouvert ce soir. Ça fait du bien de voir le ballon rentrer dans tous les cas. Voir tes coéquipiers te chercher et créer pour toi rend les choses encore meilleures », savoure le joueur de 32 ans.

Ce dernier n’avait pas atteint la barre des 20 points depuis janvier. Cette nuit, il a terminé avec 23 points (8/11 aux tirs), 3 passes et 3 interceptions. Et surtout son record de l’année à 3-points : 7/9.

« Match incroyable franchement. 7/9, de gros tirs dans le final… Ça change complètement notre jeu quand on a de l’adresse comme ça. Les défenseurs ne peuvent pas rester plantés dans la raquette », remarque Franz Wagner, dont la formation s’est rapproché de son record de saison (19) avec 18 paniers primés convertis (sur 47).

Sur l’ensemble de la saison, le Magic reste toutefois bon dernier de la ligue à 3-points, en volume (11 par match) et en adresse (31%). Mais la bonne nouvelle est que le spécialiste local, sans marquer beaucoup plus, est beaucoup plus adroit depuis le All-Star Game : 46% de réussite, contre seulement 31% auparavant.

Kentavious Caldwell-Pope Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 20 80 20 39.6 31.9 77.0 0.5 1.5 1.9 0.7 1.8 0.9 0.3 0.1 5.9 2014-15 21 82 32 40.1 34.5 69.6 0.6 2.5 3.1 1.3 2.0 1.1 1.1 0.2 12.7 2015-16 22 76 37 42.0 30.9 81.1 0.9 2.8 3.7 1.8 2.2 1.4 1.4 0.2 14.5 2016-17 23 76 33 39.9 35.0 83.2 0.7 2.5 3.3 2.5 1.6 1.2 1.1 0.2 13.8 2017-18 24 74 33 42.6 38.3 78.9 0.8 4.4 5.2 2.2 2.0 1.4 1.3 0.2 13.4 2018-19 25 82 25 43.0 34.7 86.7 0.6 2.3 2.9 1.3 1.7 0.9 0.8 0.2 11.4 2019-20 26 69 26 46.7 38.5 77.5 0.6 1.5 2.1 1.6 1.9 0.8 0.9 0.2 9.3 2020-21 27 67 28 43.1 41.0 86.6 0.4 2.3 2.7 1.9 1.7 0.9 1.0 0.4 9.7 2021-22 28 77 30 43.5 39.0 89.0 0.5 2.9 3.4 1.9 1.8 1.1 1.3 0.3 13.2 2022-23 29 76 31 46.2 42.3 82.4 0.5 2.3 2.7 2.4 1.9 1.5 1.1 0.5 10.8 2023-24 30 76 32 46.0 40.6 89.4 0.4 2.0 2.4 2.4 2.0 1.3 1.0 0.6 10.1 2024-25 31 69 30 43.0 32.7 85.9 0.4 1.8 2.2 1.8 1.9 1.2 0.8 0.4 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.