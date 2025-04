Stats & Highlights | Les Rockets et les Pacers en playoffs

Rien ne va plus pour les Kings qui s’inclinent à Washington, pourtant bon dernier de la NBA, avant la rencontre. Menés de 14 points à l’entame du dernier quart-temps, les joueurs de Doug Christie s’en remettent à DeMar DeRozan pour sauver les meubles, mais ses 20 points dans la dernière période ne suffisent pas, et Sacramento s’incline 116-111, victime dans la dernière minute d’un 3-points de JT Thor et des lancers-francs de Bub Carrington. C’est la 3e défaite de rang des Kings, toujours 10e à l’Ouest.

Pour les Nuggets, c’est moins inquiétant, mais au lendemain de la rageante défaite face aux Wolves, Mike Malone avait décidé de mettre tous ses titulaires au repos. Malgré le triple-double de Jaylen Pickett et les 30 points de Russell Westbrook, les Nuggets chutent à San Antonio. Comme la veille, Russell Westbrook a déjoué dans les dernières secondes, en loupant le panier de l’égalisation. Derrière, sur la contre-attaque, Blake Wesley assure le succès des Spurs. Un revers qui profite aux Lakers qui prennent la 3e place à l’Ouest.

Soirée faste pour les Rockets

L’info de la soirée, c’est le grand retour des Rockets en playoffs. Contrairement aux Kings et aux Nuggets, Jalen Green et ses partenaires n’ont pas tremblé face au Jazz avec une très large victoire : 143-105. Un succès qui permet à Houston de valider sa place en playoffs, et d’asseoir au passage sa position de numéro 2 à l’Ouest puisque les Nuggets ont perdu. C’est la 50e victoire des Rockets cette saison, un total jamais atteint depuis 2019.

Comme les Rockets, les Pacers assurent face aux Hornets, et ils valident aussi leur billet pour les playoffs. Pour Indiana, l’objectif est simple : conserver cette 4e place au classement, synonyme d’avantage au premier tour, face aux Pistons ou aux Bucks. Contre Charlotte, Tyrese Haliburton fête les 31 ans de Pascal Siakam avec 22 points et 10 passes, et les Pacers signent une 8e victoire en dix matches. Côté Hornets, Moussa Diabate (8 points, 3 rebonds) et Tidjane Salaun (7 points, 5 rebonds) n’ont pas spécialement brillé.

Indiana – Charlotte : 119-105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 124 NYK 105 IND 119 CHA 105 WAS 116 SAC 111 BOS 103 MIA 124 HOU 143 UTH 105 DAL 120 ATL 118 DEN 106 SAS 113 OKC 119 DET 103 LAC 114 NOR 98

Houston – Utah : 143-105

Washington – Sacramento : 116-111

San Antonio – Denver : 113-106

