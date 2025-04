Anthony Davis sort le très grand jeu face aux Hawks

Les Hawks ont quasi hypothéqué leurs dernières chances d’une qualification directe en playoffs en s’inclinant chez les Mavericks ce mercredi soir (120-118). À trois secondes du terme, Anthony Davis a mis le panier de la victoire, concluant ainsi une prestation XXL (34 points à 14/23 aux tirs dont 2/4 à 3-points, 15 rebonds, 5 contres mais 4 balles perdues en 30 minutes). Passif en défense, Onyeka Okongwu n’a pas réussi à contenir l’ancien lieutenant de LeBron James aux Lakers parti le jouer en un-contre-un, en tête de raquette.

Trae Young à bout de souffle

De retour aux affaires en fin de 3e quart-temps (+6, 94-88), les Mavs ont résisté aux retour des Hawks, lorsqu’ils ont poussé sur un 2+1 d’Onyeka Okongwu (20 points) puis un tir primé de Dyson Daniels (17 points) pour repasser devant pour la première fois dans le dernier quart-temps.

Les Texans n’ont pas tremblé et s’en sont remis à un tir primé de Klay Thompson (17 points dont 5/9 à 3-points) et donc à un dernier floater d’Anthony Davis pour sceller leur victoire.

À la fois scoreur et passeur (25 points à 8/20 aux tirs dont 2/9 de loin et 12 passes pour 39 minutes), Trae Young s’est une nouvelle fois démultiplié sur le terrain, mais le maestro des Hawks a fini le match sur les rotules, n’inscrivant qu’un panier à 2-points sur cinq tentatives dans l’ultime période. Zaccharie Risacher, tout fraichement élu Rookie du mois pour la deuxième fois de suite, n’a guère été plus à son avantage offensivement (9 points à 4/11 aux tirs et 3 rebonds en 25 minutes).

Les Hawks (8e à l’Est, 36 victoires – 40 défaites) essaieront de se remettre la tête à l’endroit ce week-end, avec un nouveau « back-to-back », face aux Knicks puis au Jazz. Même programme du côté des Mavs (9es à l’Ouest, 38 victoires – 39 défaites) avec deux matchs en deux jours chez les Clippers, vendredi et samedi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Mauvaise opération pour Atlanta. Après un mois de mars presque parfait, les Hawks – battus lors de quatre de ses cinq dernières sorties – se sont inclinés pour la deuxième fois en deux jours, après une défaite à domicile face aux Blazers. La franchise géorgienne laisse le Magic – qu’elle affrontera deux fois d’ici la fin de saison régulière – s’échapper au classement et prendre l’ascendant pour l’avantage du terrain en « play-in ». Pour une qualification en playoffs, il faudrait que les Hawks gagnent tous leurs matches, et que les Bucks perdent tous les leurs…

— Un succès collectif pour les Mavs. 27 passes décisives, six joueurs à 11 points ou plus… Dallas s’est appuyé sur la force de son collectif pour disposer des Hawks, avec une belle adresse longue distance (15/33 de loin).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.