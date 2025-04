Le collectif des Cavaliers fait plier les Knicks

Victorieux la veille contre Philadelphie sans Karl-Anthony Towns, les Knicks pouvaient cette fois-ci compter sur leur « KAT » (25 points, 12 rebonds) chez les Cavaliers. Mais à l’image de ses coéquipiers, celui-ci a vécu une soirée délicate (7 pertes de balle, 5 fautes) et il n’a surtout pas pu empêcher la défaite (124-105) des siens chez le leader de la conférence Est.

Pour contrer Karl-Anthony Towns et OG Anunoby (23 points, 6 rebonds, 6 passes), les Cavs se sont principalement appuyés sur Donovan Mitchell (27 points, 6 rebonds, 5 passes, 3 contres) et Jarrett Allen (21 points, 8 rebonds). Ce « one-two punch » a su prendre le contrôle de la partie en seconde période, de façon à porter Cleveland vers un succès autoritaire contre New York.

Car, en première mi-temps, ce sont bien les Knicks qui ont fait la course en tête, et ils ont même pris jusqu’à 15 points d’avance (56-41), dans le sillage d’un OG Anunoby diablement efficace à 3-points. Ajoutez-y une domination dans la peinture et une bonne exploitation des pertes de balle adverses et vous obtenez la recette parfaite pour maîtriser un match, qu’importe l’adversaire.

Sauf que cet adversaire n’est pas numéro 1 à l’Est par hasard et, après avoir limité les dégâts avant la pause grâce à De’Andre Hunter, les Cavaliers ont donc remis les pendules à l’heure en deuxième mi-temps, sous l’impulsion de Donovan Mitchell et Jarrett Allen. Si Josh Hart et Precious Achiuwa ont tenté de ralentir l’échéance, ramenant le score à 83-83, tout a basculé avec le 15-2 des Cavs, à cheval sur les deux derniers quarts-temps. Un collectif a déroulé, un collectif s’est délité et l’écart a grimpé…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Cavaliers lâchent les chevaux après la pause. Les Cavs ont presque l’assurance de terminer à la première place de la conférence Est, mais il leur faut encore fournir un petit effort. Le genre d’effort qu’ils ont par exemple fourni pour aller chercher ce match, d’abord mal engagé mais ensuite contrôlé, grâce à ce +26 infligé sur la seule deuxième mi-temps. Donovan Mitchell et Jarrett Allen y sont pour beaucoup, mais c’est globalement tout le collectif de Cleveland qui a fait le travail au fil des minutes. La preuve que Kenny Atkinson a de quoi voir venir avec un tel groupe, toujours privé de Ty Jerome.

– Objectif record dans l’Ohio. Outre la première place de la conférence Est, les Cavaliers doivent encore aller chercher autre chose d’ici la fin de saison : le record de victoires de la franchise (66), établi en 2008/09 par la bande de LeBron James. Il reste six matchs aux Cavs pour le faire et leur calendrier est loin d’être périlleux : San Antonio, Sacramento, Chicago, Indiana (x2) et… New York. Jouable ?

– New York attend Jalen Brunson de pied ferme. Cela fait maintenant 8-6 pour les Knicks depuis la sale blessure de Jalen Brunson, mais la bonne nouvelle de la soirée est qu’il pourrait vite rejouer. Pourquoi pas dès la semaine prochaine, puisqu’il a été autorisé à reprendre les entraînements, bientôt un mois après s’être tordu la cheville face aux Lakers. De bon augure à l’approche des playoffs…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.