Sans leurs All-Stars, les Knicks assurent face aux Sixers

Les Knicks ne sont clairement pas au top de leur forme depuis la blessure de Jalen Brunson et alors que Karl-Anthony Towns manquait à l’appel pour soigner son genou douloureux. Néanmoins, on retiendra la victoire face à une équipe de Philadelphie en roue libre depuis que le trio Maxey-George-Embiid a fait une croix sur la saison. Le reste de l’effectif de Nick Nurse reste malgré tout mobilisé, et les New-yorkais ont même dû s’employer pour créer un écart suffisant afin de l’emporter sans trembler, emmenés par le 6/11 à 3-points de Landry Shamet (20 points), les 27 points d’OG Anunoby et le joli double-double de Mitchell Robinson (14 points, 14 rebonds).

C’est OG Anunoby qui a allumé la mèche en scorant 13 de ses 27 points en premier quart-temps pour mettre les siens sur les bons rails. Les locaux ont terminé le premier acte sur un 8-0 alimenté par le 3-points de Landry Shamet, le panier d’un Delon Wright hyperactif et le 2+1 d’un Josh Hart toujours aussi saignant (35-26). Rebelote avant la pause, où les Knicks ont aligné un 10-3 marqué par les coups d’éclat de Mitchell Robinson, pour passer à +17 (59-42). On pouvait alors penser que les troupes de Tom Thibodeau avaient fait le plus dur.

Anunoby explosif

Mais les Sixers n’avaient pas dit leur dernier mot. Le duo Walker IV-Bona a rapidement remis la pression au retour des vestiaires (65-53) jusqu’à ce qu’un 12-3 marqué par le contre d’Adem Bona sur OG Anunoby et 5 points de Quentin Grimes dont un dunk ne viennent relancer complètement le match (70-65). A 3-points, Mikal Bridges et Landry Shamet, sur un « catch-and-shoot » depuis le corner, ont alors relancé les New-yorkais, jusqu’à la contre-attaque fulgurante de Josh Hart conclue au buzzer du troisième quart-temps (80-70).

Cette fois, les Knicks étaient bel et bien repartis, et ont vite repris leurs distances, grâce aux héros du jour, Landry Shamet sur deux paniers à 3-points de plus et un OG Anunoby qui a réveillé le MSG d’un dunk surpuissant à une main sur le pauvre Lonnie Walker IV (97-74). Suffisant pour voir venir sereinement jusqu’à la fin et s’imposer 105 à 91.

CE QU’IL FAUT RETENIR

OG Anunoby en leader. L’ailier des Knicks est toujours aussi chaud, lui qui tourne à 28.1 points de moyenne sur ses sept derniers matchs. Cette nuit encore, il a endossé le rôle de leader en montrant la voie en début de match et en se montrant agressif à l’image de son dunk rageur dans le quatrième quart-temps et de son 11/13 aux lancers-francs.

Joyeux anniversaire Mitchell Robinson ! Lui aussi a martyrisé le cercle avec plusieurs envolées spectaculaires, dont un dunk après un euro-step qui a régalé le Garden. De quoi fêter ses 27 ans avec la manière, le pivot des Knicks ayant tout simplement réalisé le meilleur match de sa saison, à 14 points et 14 rebonds.

Landry Shamet fait tomber la pluie. Les Knicks l’ont fait venir pour sa qualité de shooteur et l’arrière a rappelé cette nuit qu’il pouvait être un vrai poison derrière l’arc avec un joli 6/11 et des tirs qui ont fait vibrer le MSG.

« Come back night » pour Quentin Grimes (et Kyle Lowry). La soirée a été marquée par le retour de Quentin Grimes, qui a pris une autre envergure avec les Sixers depuis son dernier passage au MSG avec ses sorties à 44 et 46 points lors du mois de mars. Drafté aux Knicks, où il a passé près de trois saisons (2021-2024), l’arrière est resté sage cette nuit, terminant à 26 points, à 8/18 au tir. A noter également le retour de Kyle Lowry, absent depuis le 9 février à cause d’une blessure à la hanche. Lui aussi, a été pour le moins discret (0 point, 2 passes et 2 interceptions en 16 minutes).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.