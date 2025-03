Pour Jalen Brunson, un retour avant les playoffs est réaliste

La fin de la saison des Knicks approche et toujours pas Jalen Brunson. Celui-ci est sur la touche depuis qu’il s’est blessé à la cheville, le 6 mars, en déplacement sur le parquet des Lakers. Si sa période de convalescence est plus longue qu’imaginé, le leader de New York assure se rapprocher d’un retour.

« De manière réaliste, j’espère pouvoir jouer avant les playoffs. C’est bien pour moi de faire quelques répétitions avant d’entrer dans cette phase finale de la saison, mais la chose la plus importante est d’essayer d’être à 100% en bonne santé », se fixe-t-il.

Un retour avant la fin de la saison régulière était un objectif évoqué par les Knicks, pour lui permettre de se remettre en rythme avant d’attaquer les choses sérieuses, les playoffs. Mais si cela semble en prendre le chemin, le flou demeure quant à une date de retour éventuel, alors que les Knicks n’ont plus que huit matchs à jouer.

Aussi, Jalen Bruson dit avoir été autorisé à participer aux « activités basket », mais refuse, malgré l’insistance des journalistes, de préciser si ces activités incluent des contacts ou pas. Par le passé, il lui est déjà arrivé de jouer malgré des douleurs. Le cas de figure actuel, induisant des échanges avec l’équipe médicale, est différent.

Sous le seuil des 65 matchs

« C’est une décision collective. Quand je sais que c’est quelque chose de mineur et que je sais que je peux jouer malgré ça, je le fais. Il y a des situations comme celle-ci et je veux m’assurer qu’on est sur la même longueur d’onde. Ça fait quelques semaines qu’on l’est, donc on va continuer à progresser dans cette direction. »

En son absence ces dernières semaines, les Knicks affichent un bilan de sept victoires pour cinq défaites. Ce qui n’est pas rien quand on connaît la pénurie de meneurs subie par Tom Thibodeau. Un contexte qui pousse d’autres joueurs à se révéler, et aux cadres de compenser. À l’instar d’OG Anunoby et de Mikal Bridges, auteurs de 28 points face aux Blazers hier. « On ne va pas remplacer Jalen individuellement. Il faut le faire collectivement, et je crois que c’est ce qu’on a fait », se félicite le coach.

Frustré de devoir se contenter d’observer ses coéquipiers depuis le banc, le meneur n’apprécie pas moins leurs performances en son absence. « Il y aura des moments, des jours et des matchs où les choses ne se passent pas comme prévu, mais comment répond-on et progresse-t-on ? Je sens qu’ils ont progressé dans ce sens », juge Jalen Brunson.

Ce dernier surveille également son compteur de matchs sur la saison, actuellement bloqué à 61. Il lui en faut quatre de plus s’il veut être en lice pour une possible sélection dans une All-NBA Team. Mais s’il pense aussi à cet enjeu individuel, il prévient : « Mais je veux m’assurer d’être totalement en bonne santé avant d’y aller. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 22 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 23 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 24 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 25 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 26 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 ☆ 27 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 ☆ 28 61 35 49.0 38.4 82.5 0.4 2.6 3.0 7.4 2.2 1.0 2.5 0.1 26.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.