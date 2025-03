Les Knicks espèrent revoir Jalen Brunson avant les playoffs

En petite forme ces dernières semaines, les Knicks espèrent retrouver Jalen Brunson d’ici leur dernier match de saison régulière, le 13 avril. En amont d’un déplacement perdant à Charlotte, Tom Thibodeau a expliqué qu’un nouveau point d’étape allait être effectué aujourd’hui concernant l’état de santé du meneur de jeu.

On rappelle que celui-ci s’est blessé à la cheville au cours de la grosse bataille livrée sur le parquet des Lakers, le 6 mars. Auteur de 39 points et 10 passes ce soir-là, il n’avait pas pu aller au bout de la prolongation. À l’origine, il avait été question d’une absence d’au moins deux semaines. Une période de convalescence élargie par la suite.

« Il fait des exercices de tir à faible intensité et ne porte plus l’attelle. Il y a des progrès constants et nous verrons comment ça évolue à partir de là », a brièvement décrit son coach, qui espère pouvoir l’aligner sur plusieurs matchs en amont des playoffs.

« Il sera prêt quand il sera prêt. Il s’investit beaucoup dans sa rééducation. C’est ce qu’il peut contrôler pour l’instant. C’est donc sur ça qu’on veut qu’il se concentre. J’espère qu’il pourra jouer quelques matches où il pourra se remettre dans le bain », a souhaité le technicien.

Un intérêt pour le joueur, mais aussi pour la dynamique d’une équipe en méforme en ce moment. En l’absence de Jalen Brunson, les Knicks affichent un bilan à trois victoires pour quatre défaites, dont les deux dernières problématiques face aux Spurs et aux Hornets donc.

Titularisé à la mène, Miles McBride montre de bonnes choses, mais manque d’adresse (12.6 points à 40% de loin, 37% de réussite générale). Malgré cette dynamique en cours, les New-Torkais (43 victoires – 26 défaites) ont de bonnes chances de finir à la 3e place à l’Est, avec trois victoires d’avance sur les Pacers (40-29).

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NYK 61 35 49.0 38.4 82.5 0.4 2.6 3.0 7.4 2.2 1.0 2.5 0.1 26.3 Total 483 29 48.9 39.0 82.4 0.5 2.7 3.2 5.0 1.8 0.7 1.7 0.1 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.