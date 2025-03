Stats & Highlights | Les Knicks chutent à nouveau, les Pacers s’en sortent encore

On pensait peut-être à tort que le Top 3 de la Conférence Est était verrouillé. Mais la blessure de Jalen Brunson semble désormais tout relancer avec la deuxième défaite consécutive des Knicks chez un mal classé.

Après le revers de 15 points mercredi à San Antonio, New York a cette fois pris une valise de 17 unités à Charlotte (115-98) ! Et il n’y a pas vraiment eu photo, tant l’équipe de Tom Thibodeau a été loin du compte tout le match durant, ne remportant pas un seul quart-temps. LaMelo Ball termine avec 25 points et 8 passes, Moussa Diabaté a surtout assisté du banc (12 minutes) au duel entre Mark Williams (19 points, 14 rebonds dont 7 offensifs, 4 passes, 3 contres) et Karl-Anthony Towns (24 points, 10 rebonds) sous le cercle.

Cette défaite des Knicks permet à la concurrence de se rapprocher du podium de l’Est, les Pacers en tête. Contre les Nets, Indiana a une fois de plus joué sur un fil après ses succès déjà au finish contre les Bucks et les Mavericks la veille. Mais les Pacers sont parvenus à arracher cinq minutes supplémentaires grâce à trois lancers-francs de Bennedict Mathurin, une nouvelle fois déterminant en fin de match avec 17 de ses 28 points du soir (accompagnés de 16 rebonds, record en carrière) dans le quatrième quart-temps et la prolongation. Victoire 105-99 et un rapproché à trois victoires de New York. Des Knicks en chute libre et qui vont affronter comme prochain adversaire une nouvelle équipe de fond de tableau, Washington.

Les Bulls se sont pour leur part relancés en s’imposant sur le parquet de Sacramento, plombé par une défense absente (116-128). Les Kings n’ont pas su faire fructifier leur victoire de la veille sur les Cavaliers, laissant Coby White inscrire 31 points au retour des vestiaires (35 au total). Nikola Vucevic et Kevin Huerter ont aussi apporté leur écot avec 24 points, 14 rebonds et 8 passes pour le Monténégrin, 25 points, 7 passes, 5 rebonds et 4 interception pour l’ancien shooteur de « Sactown ».

Indiana – Brooklyn : 105-99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 115 NYK 98 IND 105 BRO 99 GSW 117 TOR 114 SAC 116 CHI 128 LAL 89 MIL 118

Charlotte – New York : 115-98

Sacramento – Chicago : 116-128

