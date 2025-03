Sérieux, les Bucks se relancent face à l’équipe bis des Lakers

Il manquait du beau monde pour ce choc entre les Lakers et les Bucks. Les premiers étaient privés de LeBron James, Luka Doncic et Austin Reaves, les seconds de Damian Lillard.

Forcément, comme le Slovène lance habituellement bien ses coéquipiers dans la partie, les Californiens ont patiné en début de rencontre, même si Milwaukee n’a pas été plus fringuant au début. Puis, l’adresse à 3-pts se débloque, les shoots tombent dedans, les Bucks passent ainsi un 16-0 et font le break (19-34).

Moins tranchants ensuite, les hommes de Doc Rivers voient les Lakers revenir, après la bonne rentrée de Bronny James notamment (46-57). Néanmoins, ce n’est qu’un effort ponctuel car Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers montent d’un cran en troisième quart-temps. Ça défend bien, le Grec est agressif vers le cercle, Gary Trent Jr. continue de trouver la cible de loin et l’écart monte à vingt points (69-91). Les Lakers sont trop limités pour espérer faire mieux. Dalton Knecht gonfle ses statistiques en dernier quart-temps mais les Bucks s’imposent largement (89-118).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Lakers, un avion sans ailes. Les troupes de JJ Redick avaient joué et gagné la veille contre Denver et le calendrier de la semaine passée fut intense. Le coach s’est donc privé de ses deux accélérateurs de particules et forcément, ça joue moins bien et moins vite. Les deux joueurs pèsent trop lourd pour qu’une absence face à une équipe comme Milwaukee ne se remarque pas.

– Le sérieux de Milwaukee. Face à une équipe privée de ses meilleures armes offensives, le risque existait que les Bucks ne soient pas tranchants. Surtout avec le forfait de Damian Lillard. Mais s’ils n’ont pas été impressionnants non plus, au moins, Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers ont fait le boulot et sérieusement. Ils retrouvent la victoire après deux défaites de rang.

– Record de saison pour Bronny James. Le fils de LeBron James venait d’expliquer que, dans l’ombre, il avait bien progressé. Il ne pouvait pas mieux le prouver puisqu’il a battu son record de points avec les Lakers en inscrivant 17 unités à 7/10 au shoot. En confiance, juste dans ses choix au tir, il a fait un très bon match.

