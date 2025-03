Bronny James progresse dans l’ombre

Comme la victoire contre les Nuggets était assurée, JJ Redick a lancé Bronny James en dernier quart-temps. Ce dernier a joué quatre minutes, sans ouvrir la moindre ligne de ses statistiques. Un résumé de sa maigre saison avec les Lakers : 1.6 point de moyenne et moins de cinq minutes par match…

Pourtant, dans les colonnes de The Athletic, Bonny James l’assure : il avance. « Je pense clairement avoir progressé, non seulement techniquement mais aussi dans mon état d’esprit, en jouant mon jeu. Je le sens, je vois les progrès », déclare-t-il.

JJ Redick indique que son rookie est « fantastique à l’entraînement ». « Le domaine dans lequel il a le plus progressé, c’est la création », poursuit le coach. « Pas seulement au niveau des passes, mais dans sa capacité à jouer avec ou sans le ballon, dans ses décisions, que ce soit marquer ou passer. »

Forcément, quand tous les regards sont rivés sur le fils du meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, jeter un œil sur ses statistiques et ses moindres minutes rend ce constat difficile à comprendre. Bronny James progresse mais on ne le voit pas. C’est tout le paradoxe de sa saison.

Les meilleures statistiques de sa vie

Car, en effet, en G-League, l’arrière avance. Et il avance bien même, en tournant à 17.4 points, 4.3 passes et 4.2 rebonds de moyenne après 16 matches avec les South Bay Lakers. Ces chiffres sont remarquables puisque, même au lycée (jamais plus de 15 points) et encore moins à l’université (4.8 unités), jamais Bronny James n’a été aussi prolifique. La NBA est encore trop haute pour lui, mais il est performant dans son antichambre.

« C’est une question de confiance. Au lycée, je me retenais un peu à cause de ma jeunesse. Ensuite, à l’université, avec l’épisode effrayant qui est arrivé, je n’ai pas pu accumuler assez de confiance », juge-t-il en référence à son accident cardiaque à l’entraînement. « Je n’avais pas ce niveau de liberté aussi à l’université, même si je n’étais pas aussi bon. Mais pouvoir enchaîner après cette frayeur, ce fut bon pour ma confiance. »

Quelques grosses sorties récentes en G-League – des matches à plus de 30 points – ont gonflé encore sa confiance et permis de montrer à certains sceptiques que Bronny James pouvait exister dans le monde de la NBA.

« Peut-être que certaines personnes ne pensaient pas que je pouvais être un joueur régulier, un bon joueur, un joueur qui fait des statistiques. Donc voir de telles chiffres, me revoir en vidéo, permet de croire encore plus en moi, de booster ma confiance », conclut-il.

Bronny James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 20 5 26.3 22.7 72.7 0.1 0.3 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 1.6 Total 20 5 26.3 22.7 72.7 0.1 0.3 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 1.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.