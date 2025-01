Dans l’ombre, loin des parquets NBA, Bronny James poursuit sa découverte du basket pro, et vendredi, il a repris place dans l’effectif des South Bay Lakers en G-League. Aux côtés des « grands » et son père depuis le 21 décembre, Bronny n’a pas loupé son retour à l’étage inférieur avec son meilleur match de la saison : 31 points avec un 5 sur 11 à 3-points dans la victoire contre le Rip City Remix.

Le fils de LeBron James s’est fait remarquer par un énorme « poster dunk » sur la tête de Sterling Manley dans le 3e quart-temps. Un dunk synonyme d’égalisation à 80-80, mais aussi de tournant du match puisque les Lakers vont enchaîner par un 9-4 pour prendre la main sur le match, et finalement s’imposer 122-110.

Ce n’est que leur deuxième succès de la saison en neuf matches, et Bronny a pu compter sur l’apport de Quiny Olivari (20 points, 7 rebonds) et de Christian Koloko (16 points, 10 rebonds).

La quête du plaisir de jouer

« J’essaie juste de créer du jeu pour moi et mes coéquipiers. C’est tout ce que j’essaie de faire » a répondu Bronny James en bord de terrain. « Cela se traduit par un poster dunk qui a donné de l’énergie à toute l’équipe, et le reste s’est bien passé. »

À propos de ces 31 points et de cette belle adresse à 3-points, il enchaîne : « J’essaie juste de retrouver ma confiance, c’est tout. J’essaie juste de jouer mon jeu et d’apprendre de chaque match. Quand je ne joue pas en G-League, j’apprends des Lakers, de mes vétérans et j’essaie simplement d’être moi-même. Ces derniers temps, ça marche et je suis content de mes résultats pour l’instant. »

Tout sourire, Bronny James est finalement heureux d’être sur le terrain, et quand on pense à ses soucis de santé, et la pression médiatique, c’est une forme d’échappatoire.

« Je prends du plaisir. Je m’amuse quand je joue au basket, que je respire, que je marche. Je suis reconnaissant et j’ai les pieds sur terre. Je suis reconnaissant pour tout ce qui m’a été donné. »