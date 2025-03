Les Warriors repoussent les Raptors mais perdent Stephen Curry…

Avec les Raptors optant pour le même type de défense que Sacramento, à savoir « tout sauf Stephen Curry », le trio Draymond Green (21 points, 7 rebonds, 5 passes, 4 interceptions) – Brandin Podziemski (15 points) – Quinten Post (18 points, 6/9 à 3-points) fait 7 sur 12 à 3-points en premier quart temps.

Les Raptors restent cependant au contact. Dans le sillage de Scottie Barnes (29 points, 10 rebonds, 6 passes) et Ochai Agbaji, ils attaquent le cercle avec férocité pour rester à une possession (33-30).

Quinten Post et Draymond Green continuent d’avoir la main chaude de loin mais ce sont les 12 points de Jonathan Kuminga (16 points) à 100% de réussite en deuxième quart temps qui mettent les Warriors à +10 (57-47). La défense de Golden State peine cependant face à Scottie Barnes et Immanuel Quickley (21 points, 8 passes). Les Raptors font 12/15 à deux points et parviennent encore à rester en embuscade malgré une équipe de Golden State à 14/20 à trois points à la mi-temps (67-61).

Les hommes de Steve Kerr perdent toutefois leur adresse au retour des vestiaires. Les Raptors continuent eux de dominer à l’intérieur et derrière 10 points de Jakob Poeltl (18 points, 8 rebonds), ils passent un 22-9 aux Warriors pour prendre sept points d’avance (90-83) ! Les choses vont de mal en pis pour Golden State, quand Stephen Curry (17 points) retombe lourdement sur son coccyx et doit quitter ses partenaires. Sentant le danger, Jimmy Butler hausse le ton et mène un 10-2 de son équipe, terminé par un 3-points de Buddy Hield pour reprendre l’avantage (93-92).

Scottie Barnes et Draymond Green se rendent coup pour coup à 3-points, et Jamison Battle (14 points) remet Toronto devant avec six minutes à jouer (105-104). C’est le moment choisir par la défense de Golden State pour sortir les barbelés. Draymond Green, Moses Moody et Jimmy Butler limitent Toronto à 4 points lors des cinq prochaine minutes pour prendre le contrôle du money time. Brandin Podziemski et Moses Moody donnent alors cinq points d’avance aux Warriors (110-105). Les Raptors tentent le tout pour le tout mais les Dubs ne flanchent pas sur la ligne des lancers.

Ils terminent leurs sept matchs à domicile avec six victoires pour renforcer leur sixième place et rester en embuscade derrière les Grizzlies, cinquièmes, avant de partir pour six matchs de suite à l’extérieur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Frayeur pour Stephen Curry. Dans les dernières minutes du troisième quart temps, Stephen Curry a attaqué le cercle, encaissé un choc, et est lourdement retombé sur son coccyx. Il est resté au sol pendant de longues secondes se tordant de douleur sur le parquet. Il a rejoint les vestiaires accompagné de Rick Celebrini, le médecin en chef des Warriors. Mike Dunleavy Jr les a suivis quelques minutes plus tard. Rapidement, Golden State a communiqué que la star ne reviendrait pas en jeu pour cause d’une contusion au bassin. Ses coéquipiers ont réussi à s’extirper du piège canadien, reste maintenant à savoir si le meneur devra rater plusieurs matchs alors que les Warriors se battent pour se qualifier directement en playoffs…

– Draymond Green et Jimmy Butler, duo diabolique. Deux jours après leur démonstration face aux Bucks, Draymond Green et Jimmy Butler en ont remis une couche face aux Raptors. Cette fois c’est Green qui a fait parler son jeu offensif, marquant 18 de ses 21 points en première mi-temps à 4/9 à trois points. Sans adresse, Butler était lui en mode altruisme, jusqu’à la blessure de Stephen Curry. Il a alors fait preuve de plus d’agressivité tout en étant décisif défensivement. C’est son contre avec 20 secondes à jouer qui scellé la victoire de Golden State.

– Un pari défensif et un Scottie Barnes dominant. Les Raptors avaient pris la décision de couper Stephen Curry du ballon à tout prix cette nuit. Les Kings, qui avaient opté pour une stratégie similaire il y a quelques semaines, avaient perdu lourdement deux fois contre les Warriors. Les Raptors n’ont pas gagné mais ont fait mieux que Sacramento. Ils sont restés dans le match grâce à leur défense, pariant sur le manque d’adresse de Golden State en deuxième mi-temps, et grâce à un Scottie Barnes efficace et dominateur près du cercle. Le Raptor a terminé avec 29 points à 11/16 aux tirs, dont 9/10 à deux points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.