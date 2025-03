Il ne fait pas décidément pas bon sortir d’une grosse série de victoires ces derniers jours. Comme les Cavaliers, battus pour la troisième fois de rang mercredi après leurs 16 victoires consécutives, les Wolves ont bien du mal à digérer leur huit succès de rang. Après leur revers contre des Pacers décimés dimanche, ils ont tendu l’autre joue en s’inclinant sur leur parquet face aux Pelicans (115-119), 14es de la Conférence Ouest. Pour leur premier match après la blessure synonyme de fin de saison pour Trey Murphy III, Zion Williamson a poursuivi sa belle période avec 29 points à 12/16 et 8 passes décisives. Même total de points mais adresse autrement moins impressionnante pour Anthony Edwards, à 5/19. Les Wolves font une mauvaise opération en vue de la course au Top 6 et comptent désormais deux défaites de plus que les Warriors avant de retrouver New Orleans dans deux jours.

La défaite des Knicks chez les Spurs (120-105) fait elle aussi un peu tache, avec la performance folle de Sandro Mamukelashvili : 34 points à 13/14 et 9 rebonds… en 19 minutes de jeu ! New York retombe à l’équilibre sans Jalen Brunson avec trois victoires pour trois défaites. Autre surprise du soir, le succès des Blazers, leur troisième consécutif, qui ont maintenu Memphis, deuxième attaque de la ligue, sous les 100 points (115-99). Grâce à une nouvelle très belle sortie de Deni Advija (31 points, 16 rebonds, 8 passes), Portland peut encore croire à une place au play-in, qui n’est qu’à deux victoires.

Pas de mauvaise surprise en revanche pour le leader de la ligue Oklahoma City, qui a pu se permettre de faire tourner dans les très grandes largeurs – pas de Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Hartenstein, Cason Wallace, Lu Dort ou Alex Caruso – et tout de même étriller les Sixers de 33 points. Sept joueurs terminent au-dessus des 10 points, avec un nouveau triple-double de Jaylin Williams (19 points, 17 rebonds, 11 passes). Guerschon Yabusele n’a passé que 19 minutes sur le parquet.

Dans le match des cancres, le Jazz a fait plaisir à son public en dominant les Wizards après dix défaites consécutives. Nouveau match intéressant d’Alex Sarr, 22 points et 9 rebonds, le tout sans jouer dans le dernier quart-temps.

Minnesota – New Orleans : 115-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 135 DAL 131 ORL 108 HOU 116 MIA 113 DET 116 MIN 115 NOR 119 OKC 133 PHI 100 SAS 120 NYK 105 UTH 128 WAS 112 LAL 120 DEN 108 PHO 127 CHI 121 POR 115 MEM 99 SAC 123 CLE 119

