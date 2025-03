L’équipe bis des Pacers calme les Wolves à l’issue d’un match dingue

Pas de Tyrese Haliburton, de Pascal Siakam, de Myles Turner ou d’Aaron Nesmith… Pas de problème pour les Pacers ! Sans la quasi-totalité de son cinq de départ habituel, Indiana fait fort en s’imposant sur le parquet des Wolves (130-132). Minnesota restait pourtant sur huit victoires de rang, mais a cédé en prolongation dans un match tendu.

Les Pacers frappent en premier dans ce match après un premier quart-temps très équilibré (30-30). Les visiteurs compensent le « spacing » offert habituellement offert par Myles Turner par l’activité près de l’arceau des deux pivots Thomas Bryant et Tony Bradley. Le premier se permet d’écraser Julius Randle au contre, puis de mettre Rudy Gobert sur le poster et au sol en transition. Plus incisif et en rythme à l’image d’un intéressant Obi Toppin aligné au poste 3, Indiana creuse un premier écart d’un 11-0. Minnesota est dans le (très) dur, sans la moindre adresse au tir extérieur à l’image du duo Anthony Edwards – Nickeil Alexander-Walker à 4/16 dont 0/7 à 3-points à la pause. L’écart est conséquent, +14 pour les Pacers à la mi-temps (46-60).

Rudy Gobert exclu pour une faute flagrante

L’assistant coach des Wolves, Pablo Prigioni, résume alors parfaitement au diffuseur des Wolves la situation : « On doit prendre une décision, est-ce qu’on a envie de jouer au basket ce soir ou pas ? C’est aussi simple que ça. » Le message est reçu 5/5 par ses joueurs. Anthony Edwards et Jalen McDaniels lancent la rébellion au retour des vestiaires. Puis les esprits s’échauffent. Rudy Gobert vient venger un coup de coude d’Andrew Nembhard à Mike Conley en voulant aller vers le cercle. Le pivot français arrête son vis-à-vis d’un tampon de l’épaule et est logiquement exclu. Mauvaise nouvelle pour Indiana, Nembhard aussi quitte la rencontre en récoltant sa deuxième faute technique pour avoir balancé le ballon sur le Tricolore. Les Pacers viennent de perdre le dernier membre de ce qui constitue son cinq majeur habituel.

L’échauffourée a le mérite de secouer le Target Center. Le duo Anthony Edwards – Donte DiVincenzo fait un peu plus monter la température en s’occupant de tout en attaque (26 points à eux deux dans le troisième quart) et les Wolves refont leur retard en inscrivant presque autant de points en 12 minutes que dans toute la première période ! Les Wolves vont jusqu’à prendre huit points d’avance en début de quatrième quart sur deux tirs lointains en contre-attaque qui font exploser la salle. Mais les seconds couteaux des Pacers tiennent bon. Et ils se trouvent un premier homme providentiel improbable : Quenton Jackson. Le meneur signé en contrat two-way est dans tous les bons coups.

Une fin de match à couper le souffle

Les dernières minutes sont brûlantes. McDaniels égalise de loin à 49 secondes de la fin, puis Edwards inscrit deux lancers. Toppin manque le shoot à 3-points pour passer devant mais les Pacers récupèrent le rebond et T.J. McConnell envoie le match en prolongation à 4,6 secondes du buzzer. Un petit exploit déjà, mais avec Bennedict Mathurin sorti sur six fautes dans le quatrième quart, Indiana doit jouer ces cinq minutes supplémentaires jouée sans les six meilleurs scoreurs de son effectif !

Le héros se nomme alors Obi Toppin. Minnesota compte quatre points d’avance à trois minutes de la fin ? L’ancien Knick répond deux fois derrière l’arc en 30 secondes. Les Wolves reprennent cinq points d’avance avec une minute à jouer ? Thomas Bryant, 0/6 de loin jusque-là, frappe une première fois derrière l’arc, puis Obi Toppin envoie une prière à 3-points avec la planche. Edwards répond de deux lancers-francs, +1 pour les Wolves mais l’homme de la soirée se nomme bien Obi Toppin, auteur du tir de la gagne dans le corner et en déséquilibre à 3,5 secondes du terme.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Indiana, quel caractère ! Tout était contre les Pacers, entre les absences, l’expulsion d’Andrew Nembhard, puis la sortie de Bennedict Mathurin. Mais les hommes de Rick Carlisle n’ont jamais paniqué, trouvant des solutions à tous leurs problèmes. Obi Toppin termine à 34 points et sept tirs extérieurs réussis, un record en carrière, au milieu des huit joueurs à atteindre la barre des dix points.

– Les Wolves gâchent une occasion en or. Lancés dans leur mission pour sortir de la zone du « play-in », Minnesota pourrait bien regretter d’avoir laissé filer un match pareil, par leur manque d’envie en première période, puis par leur incapacité à tuer le match et contrôler les shooteurs adverses (17/37 pour Indiana à 3-points contre 13/42 pour les Wolves). Anthony Edwards a eu beau se démener en deuxième période avec 29 de ses 38 points et un 19/20 aux lancers, l’équipe de Chris Finch doit montrer plus de constance pour espérer durer en fin de saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.