Anthony Edwards salue la 200e victoire de Chris Finch avec les Wolves

Arrivé à la tête des Wolves en 2021, en remplacement de Ryan Saunders, Chris Finch est l’entraîneur qui accompagne le renouveau de Minnesota alors que son équipe a battu tranquillement le Jazz ce dimanche, pour une 8e victoire d’affilée. Un succès qui signe la 200e victoire de sa carrière de « head coach ».

Un palier symbolique que le coach a toutefois préféré dédier à toutes les personnes avec lesquelles il travaille.

« Je travaille avec un bon groupe, j’ai un excellent staff. On s’amuse beaucoup chaque jour et j’espère que ce n’est que le début. Je suis fier du travail qu’on a fait jusqu’ici, mais on veut gagner encore plus. »

De la continuité

Si Chris Finch n’a pas voulu trop en faire, Anthony Edwards n’a lui pas hésité à sortir la boîte à compliments.

« C’est la meilleure relation que j’ai eu avec un coach durant toute ma carrière. Il laisse ses joueurs jouer. Il entraîne durement tout le monde et c’est la meilleure chose à propos de lui. Il critique également tout le monde, mais quand vous jouez bien, il vous le fait savoir. Donc il fait les choses de la bonne manière. »

Une belle déclaration de la part du « franchise player », même si Anthony Edwards n’a quasiment connu que Chris Finch depuis qu’il a été drafté en 2020, Ryan Saunders ayant vite été remplacé dans sa saison rookie.

Mais dans une franchise qui a longtemps manqué de stabilité, notamment au niveau de ses coachs en dehors du passage de Flip Saunders entre 1996 et 2004, la relation entre Chris Finch et Anthony Edwards sur la durée est précieuse, et elle explique aussi en partie pourquoi l’équipe monte en puissance sur cette deuxième partie de saison.