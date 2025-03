Anthony Edwards et les Wolves enchaînent un 8e succès de rang !

Minnesota n’a plus perdu depuis le 28 février et un match contre le… Jazz. Pour ce nouvel affrontement, les Wolves pouvaient compter sur Anthony Edwards, Julius Randle et Rudy Gobert, tous les trois absents lors du dernier duel.

C’est justement Anthony Edwards qui démarre fort la rencontre. L’arrière de Minnesota enchaîne les paniers, à l’image de ce gros dunk dans la défense du Jazz au milieu du premier quart-temps. Après seulement 12 minutes, il est à 21 points à 8/12 au tir et 3/7. À lui tout seul, il a mis plus de points que l’intégralité de l’effectif d’Utah, qui se retrouve mené 20 à 34 !

Pour démarrer le deuxième acte, la bande de Lauri Markkanen tente de montrer un visage nouveau et amorce même une remontée au score en revenant à quatre longueurs (32-36), mais cela ne suffit pas.

Le collectif remet un coup d’accélérateur derrière Jaden McDaniels qui se retrouve en double-double à la mi-temps (11 points et 10 rebonds). Le Jazz est mené de 11 points au moment de rejoindre les vestiaires (51-62).

Contrairement à la période précédente, les hommes de Will Hardy ne parviennent pas à remonter au score, c’est même tout l’inverse qui se produit. Anthony Edwards poursuit son récital démarré en début de match et permet à son équipe d’avoir une belle avance avant de laisser sa place pour démarrer le « garbage time » (76-99).

Sur cette rencontre, l’arrière inscrit 41 points à 16/27 au tir, avec un 5/14 à 3-points, en 31 minutes. Les Wolves finissent par s’imposer tranquillement 128 à 102 et enchaînent un 8e succès consécutif. Ainsi, ils continuent de mettre la pression sur les Warriors qui affrontent les Nuggets ce lundi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Wolves invincibles avec Julius Randle. Sur les 13 derniers matchs joués par l’ailier fort, Minnesota n’en a perdu aucun. S’il n’a pas forcément brillé ce dimanche (11 points et 4 passes), sa présence a quand même été une menace et a permis de libérer des espaces pour Anthony Edwards.

– Anthony Edwards déjà 3e meilleur marqueur de l’histoire des Wolves. Grâce à ses 41 points, l’arrière fait grimper son compteur personnel à 8 731 points inscrits sous la tunique de Minnesota dépassant ainsi Andrew Wiggins. Devant lui, il n’y a plus que Kevin Garnett (19 201 points) et Karl-Anthony Towns (13 121).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.