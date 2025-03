Tyler Kolek, le rookie de secours à la mène des Knicks

En débarquant aux Knicks, après avoir été drafté par les Blazers en juin dernier (34e choix), Tyler Kolek se doutait que les minutes se feraient rares pour lui. Devant lui, sur le poste 1, les New-Yorkais comptaient déjà sur l’inévitable Jalen Brunson, avec Miles McBride et Cameron Payne en relais.

Coup du sort improbable en faveur du rookie des Knicks : en cette fin mars, les trois hommes en question sont à l’infirmerie. Alors qu’il se contentait de passages de quelques minutes ces dernières semaines, l’ancien joueur de Marquette a d’abord été responsabilisé face aux Wizards, il y a une semaine. Avec une sortie convaincante à 4 points (1/4 aux tirs), et surtout 8 passes et 3 interceptions en 18 minutes.

« Tyler nous a donné de très bonnes minutes. On a pris l’avantage, ce qui a permis à Cam (Payne, pas encore blessé, ndlr) de se reposer un peu. C’était plus une question de fonctionnement de l’équipe. Nous sommes restés organisés et il faisait les bonnes lectures, c’était agréable à voir, il a fait du bon travail pour nous », saluait ainsi son coach Tom Thibodeau.

Aucune perte de balle

Trois jours plus tard, il a enchaîné avec une sortie à 2 points (1/3) et encore 9 passes décisives. Puis face aux Clippers, il a distribué 7 ballons sans marquer. « C’est ça, la saison NBA. Ce sont des gars qui restent prêts, et quand ils ont leur chance, ils la saisissent. Je ne sais pas combien de fois on voit ça pendant une saison. Des gars qui ne jouent pas, puis leur esprit est ailleurs, et ensuite l’opportunité arrive, et ils ne sont pas prêts pour ça. Il est resté prêt », félicite Josh Hart.

Prêt à rendre quelques services donc, en attendant le retour des blessés, dont celui plus attendu du patron de l’équipe pour mener la charge en playoffs, Jalen Brunson. Si son gabarit (185cm, 88kg) peut être un frein en défense, le gaucher, qui a tourné à 18.5 points et 9 passes en G-League, semble à l’aise dans la distribution, en lâchant le cuir avec propreté.

Face aux Wizards, puis aux Mavs, il n’a d’ailleurs pas perdu un ballon. Ce qui serait du jamais vu, de distribuer autant sans perdre le cuir, dans l’histoire de la franchise sur une intervalle de deux matchs. Les passes décisives, le joueur de 24 ans, qui avait signé un match à 18 passes en… 26 minutes à l’université (record à Marquette), y tient.

Il surveille les passes de près !

« À l’université, je les cherchais toujours. Je faisais une passe et je regardais tout de suite le tableau d’affichage. S’ils ne me l’attribuaient pas, je pointais du doigt le responsable des statistiques en disant ‘Tu ferais bien de compter cette merde !’ », rapportait-il récemment avec le sourire.

Plus sérieusement, il disait aussi avoir souffert, pendant toute sa vie, d’une forme d’anxiété : « Si je ne fais pas assez, je ne m’améliore pas »… « Donc j’ai un bon repère : est-ce que je fais assez ? Est-ce que je m’améliore ? Ça fait un moment que je fais ça. Rester à la salle, rester constant dans ma routine, c’est important pour moi », livrait le meneur, insistant sur l’aspect mental.

« Il a travaillé dur toute l’année. Il a fait les choses qu’il devait faire. Il bosse. C’est un travailleur infatigable, il a fait de bonnes performances en G-League. Donc, quand l’opportunité s’est présentée, il était prêt. Il y a encore évidemment beaucoup de travail à faire, mais il continue de s’améliorer de plus en plus, c’est un bon signe », terminait Tom Thibodeau.

Tyler Kolek Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 23 36 6 35.5 32.4 72.7 0.1 0.4 0.5 1.3 0.5 0.3 0.3 0.1 1.8

