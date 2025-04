Qui n’a pas encore atteint la barre désormais essentielle des 65 matchs ?

Depuis l’an passé, il faut avoir disputé 65 matchs pour être éligible aux récompenses de fin de saison. La règle avait fait grincer des dents pour sa mise en place, notamment parce que les prolongations de contrat sont liées à ces récompenses, et que certains, comme Tyrese Haliburton, ont joué avec des blessures afin d’être éligibles…

Cette saison, cette problématique fut moins présente. C’est surtout Jaren Jackson Jr. qui devait atteindre cette barre des 65 matchs pour pouvoir être élu dans une All-NBA Team ou être désigné « Défenseur de l’année », ce qui débloquait une prolongation max à 345 millions de dollars sur cinq ans. Mais l’intérieur a déjà joué 69 matchs.

Parmi les 26 All-Stars de cette saison, 16 ont d’ailleurs déjà atteint le seuil des 65 matchs, et sont donc éligibles aux trophées de fin de saison : Pascal Siakam (74), Anthony Edwards (73), Shai Gilgeous-Alexander (72), James Harden (72), Alperen Sengun (72), Tyler Herro (72), Trae Young (70), Darius Garland (70), Jaren Jackson Jr. (69), Jayson Tatum (68), Tyrese Haliburton (68), Donovan Mitchell (68), Karl-Anthony Towns (67), Cade Cunningham (66), Evan Mobley (66) et Nikola Jokic (65).

Trois All-Stars, actuellement sur la touche, ne seront pas éligibles pour les trophées de fin de saison : Victor Wembanyama (46), Kyrie Irving (50) et Damian Lillard (58).

Jaylen Brown, Jalen Brunson et Kevin Durant en danger

Pour les 7 autres, les perspectives sont assez différentes. LeBron James (64), Jalen Williams (64) et Stephen Curry (63) n’auront sans doute pas trop de mal à atteindre les 65 matchs. Même chose pour Giannis Antetokounmpo (62), qui n’a plus besoin que de jouer trois rencontres.

Ça risque par contre d’être compliqué pour Jaylen Brown (59), qui doit jouer six des sept derniers matchs des Celtics, alors qu’il a raté le dernier match de son équipe à cause de son genou, et qu’il reste incertain.

Pour Kevin Durant (62) et Jalen Brunson (62), il ne reste plus que trois matchs à jouer pour atteindre les 65 rencontres, sauf que les deux hommes sont actuellement à l’infirmerie. En fonction de leurs dates de retour, ils pourraient ainsi être inéligibles pour les trophées de fin de saison.

Quant à Draymond Green (61), qui espère bien décrocher le trophée de « Défenseur de l’année », il doit également croiser les doigts pour éviter une blessure lors des prochains matchs.