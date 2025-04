Les Pacers connaissent l’importance de l’avantage du terrain

Hiérarchie logiquement respectée cette nuit pour les Pacers face aux Hornets. Derrière les 22 points et 10 passes de Tyrese Haliburton, les premiers n’ont pas eu de difficulté pour se débarrasser de l’une des formations les plus faibles de l’Est.

Ce 45e succès de l’année est synonyme de qualification pour les playoffs, une formalité pour les joueurs de l’Indiana. Parmi les équipes les plus en forme de leur conférence, les Pacers (45v-31d) sont bien installés à la 4e place, à trois victoires des Knicks (48v-28d) devant eux et des Pistons (42v-34d) derrière eux.

Cette place, les joueurs de Rick Carlisle y tiennent. « On essaie encore d’obtenir l’avantage du terrain. Le point reste le même : on essaie toujours de gagner des matchs chaque soir. On pense que c’est très bénéfique pour nous d’avoir la 4e place parce qu’on se sent très à l’aise à jouer à domicile », développe Tyrese Haliburton.

Son équipe est si à l’aise qu’elle perd rarement au sein du Gainbridge Fieldhouse en ce moment. Sa défaite sur le fil concédée face aux Lakers était par exemple la seule du mois de mars (8 victoires). Sur la saison, avec un bilan à 26 victoires pour 10 défaites, les Pacers sont l’une des plus solides formations de la ligue à domicile.

La NBA est meilleure quand tu dors dans ton propre lit

« Si vous regardez les playoffs de l’an dernier, si vous regardez la seconde partie de la saison, le succès qu’on a eu à domicile… La NBA est meilleure quand tu dors dans ton propre lit, en gardant la même routine », poursuit le meneur de jeu.

L’an passée, son équipe s’était qualifiée à la 6e place. Ce qui n’avait pas empêché Indiana de battre les Bucks au premier tour, en remportant le premier match dans le Wisconsin. Les Pacers avaient remporté leurs trois matchs à domicile dans cette série, dont le Game 6 qualificatif. Scénario similaire au second tour face aux Knicks, avec encore trois matchs gagnés chez eux, avant une victoire finale dans le Game 7 à New York.

Les Pacers avaient perdu leurs premiers et derniers matchs à domicile face aux Celtics en finale de conférence, lors des Game 3 et 4 qui ont signé leur élimination par « sweep ». Sur la base de cette dernière campagne, les Pacers, soutenus par le public chaud d’Indiana, connaissent donc l’importance de l’avantage du terrain, en cas d’affrontement potentiel face aux Pistons, ou à nouveau face aux Bucks au premier tour.

« C’est cool d’avoir assuré notre place en playoffs mais on veut vraiment cette 4e place donc on essaie de gérer ça. C’est ce qui est vraiment important. Je ne crois qu’il y ait de difficulté à garder cette concentration coûte que coûte », termine Tyrese Haliburton, beaucoup plus efficace à la maison qu’à l’extérieur.