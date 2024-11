Comme Tyrese Haliburton, qui sont les joueurs beaucoup plus adroits à domicile ?

Tyrese Haliburton a réalisé son meilleur match de la saison il y a deux jours, face aux Pelicans. Avec 34 points à 12/23 dont 9/18 de loin, plus 13 passes, le meneur des Pacers a pu saluer les mots de Pascal Siakam, venus en soutien de son coéquipier… mais le fait que le match se jouait à Indianapolis a sans doute aussi aidé.

Car depuis le début de la campagne, le All-Star est beaucoup, beaucoup plus efficace au Gainbridge Fieldhouse. Sur les huit matchs qu’il y a joués, il tourne ainsi à 22.5 points de moyenne, et 10.1 passes, à 46% de réussite dont 43% à 3-points. Des stats encore meilleures que celles qu’il affichait l’an passé, pour 6 victoires et 2 défaites. Le problème, c’est que c’est très différent à l’extérieur, où il ne compile plus que 12.3 points et 8.3 passes de moyenne, à 32% de réussite dont 23% derrière la ligne à 3-points. Pour 2 victoires et 8 défaites…

Si on représente l’EFG%, c’est-à-dire l’adresse qui prend en compte la valeur des 3-points, lors des matchs à domicile et à l’extérieur cette saison, pour les joueurs ayant déjà été All-Stars, on voit ainsi que Tyrese Haliburton est le deuxième joueur dont la différence est la plus forte, derrière Zion Williamson. Mais l’ailier fort des Pelicans n’a joué que six rencontres cette saison, et ce très faible échantillon brouille un peu les choses.

Jalen Brunson plus à l’aise en territoire hostile ?

Parmi les autres All-Stars beaucoup plus efficaces à domicile qu’à l’extérieur en ce début de saison, on trouve Jaylen Brown (51% de réussite dont 44% de loin à Boston contre 38% de réussite dont 24% de loin ailleurs) alors qu’à l’inverse, Kevin Love ne trouve pas la cible à Miami (19% de réussite dont 33% de loin à domicile contre 48% de réussite dont 47% de loin à l’extérieur), même si son statut d’All-Star date un peu désormais.

Par curiosité, et pour éviter les secousses des faibles échantillons, on peut d’ailleurs regarder l’EFG% des 66 All-Stars encore en activité depuis le début de leur carrière.

De quoi constater que la grande majorité d’entre eux (52) shootent mieux à domicile qu’à l’extérieur, la différence la plus notable étant chez Rudy Gobert et Jarrett Allen, deux pivots à l’ancienne.

À l’inverse, parmi les 14 All-Stars qui sont plus adroits loin de leur salle, c’est Jalen Brunson qui affiche la plus grosse amélioration de son efficacité à l’extérieur. Et on constate en effet que le meneur des Knicks a réalisé ses sept meilleurs matchs offensifs (tous depuis qu’il a rejoint les Knicks) loin du Madison Square Garden.