Tyrese Haliburton remis à l’endroit par les mots de Pascal Siakam

Avec 21 points contre les Wizards, Tyrese Haliburton avait déjà retrouvé quelques couleurs, alors que son début de saison fut catastrophique, particulièrement à l’extérieur. Mais le plus important, ce ne fut pas cette performance, mais le moment qu’il a passé avec Pascal Siakam après. Face à son coéquipier en souffrance, le Camerounais a décidé de lui parler.

« J’admire cela chez lui : il sait quand il faut intervenir. Au bon moment », souligne Rick Carlisle sur l’ancien de Toronto. « Il n’est pas une voix constante. C’est l’art du grand leadership. C’est quelque chose qui s’apprend certainement à beaucoup de niveaux, mais il a un sens naturel pour cela et les gars le respectent. »

Quels furent les mots du champion 2019 pour son meneur de jeu ? « C’est facile de surréagir. Je voulais qu’il soit sûr qu’on est évidemment avec lui. Je suis avec lui et ce n’est pas de sa faute. Il fait le travail, mais on peut manquer des tirs. C’est comme ça. J’ai essayé de lui dire ça, de ne pas trop se mettre de pression sur chaque tir, de simplement jouer. C’est toujours une question d’équilibre », répond Pascal Siakam.

Y a d’la joie !

Dans la victoire face aux Pelicans, Tyrese Haliburton a enfin affiché un niveau de jeu semblable à celui de la saison passée. Il termine avec 34 points, à 12/23 au shoot dont 9/18 à 3-pts, et 13 passes. C’est son meilleur match de la saison, avec celui contre les Knicks il y a deux semaines.

« Mes coéquipiers ont été énormes pour moi. Ce fut vraiment frustrant et Pascal a été un leader pour ce groupe, un vétéran, qui a fait un remarquable travail pour rester sur mon dos, en me rendant responsable dans d’autres domaines que le tir extérieur », raconte le champion olympique 2024. « Il se fiche des shoots marqués ou manqués, il veut que je sois-même, que je joue avec joie et correctement. »

Visiblement, les mots de Pascal Siakam ont eu un puissant effet sur l’état d’esprit du joueur d’Indiana. Et pour le rassurer alors qu’il était englué dans des performances décevantes.

« C’est vraiment important pour moi de garder cette joie, cet amour, cette passion pour le basket. J’aime sincèrement ce que je fais. J’aime la franchise, mes coéquipiers. Ce fut capital pour moi sur ces 18 premiers matches », indique-t-il, concluant avec une promesse que les choses vont s’améliorer et qu’il est « responsable de ça. Si mon énergie est bonne et que chacun est responsable, alors ça va le faire ».

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 18 35 39.2 32.9 83.6 0.8 2.6 3.4 8.8 1.9 1.3 1.8 0.6 16.8 Total 278 33 47.2 38.8 85.5 0.7 3.0 3.7 8.7 1.4 1.5 2.2 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.