Qu’arrive-t-il à Tyrese Haliburton ?

L’an passé, Tyrese Haliburton enflammait le début de la saison NBA avec son adresse à 3-points et ses passes aveugles. Et s’il avait connu un gros coup de moins bien à partir de sa blessure aux ischio-jambiers, le meneur et son équipe avaient tout de même atteint la finale de conférence…

Champion olympique (sans vraiment jouer), l’ancien des Kings ne connait pas le même démarrage cette saison. Après 15 matchs, il ne tourne ainsi qu’à 15.3 points à 37.5% de réussite, dont 28.4% de loin !

Cette nuit, face aux Rockets, il est encore passé à côté de son match, avec seulement 4 points à 1/7 au tir. Une contre-performance qui fait suite à celle face aux Raptors, avec 16 points à 5/18 au shoot. Alors certes, l’infirmerie d’Indiana est pleine mais, justement, ce serait le moment idéal pour que Tyrese Haliburton hausse le ton.

Sauf que cette nuit encore, l’ancien des Kings a semblé au ralenti, gardant une poche de chaud sur son dos à chaque fois qu’il rejoignait le banc. Est-il ralenti par les blessures ? C’est ce que pensent les plus fins observateurs de l’équipe, qui notent d’ailleurs une énorme différence de production entre les matchs à domicile et à l’extérieur.

Une grosse différence d’efficacité à l’extérieur

Lors des six matchs à domicile (4 victoires – 2 défaites), Tyrese Haliburton compile 20.8 points et 8.8 passes de moyenne, à 46.2% de réussite dont 39.2% de loin. Sur les neuf matchs à l’extérieur (2 victoires – 7 défaites), il ne tourne plus qu’à 11.7 points et 8.2 passes de moyenne, à 30.4% de réussite dont 20% à 3-points.

Mais du côté de Rick Carlisle, on évite de parler spécifiquement des difficultés du meneur titualire.

« Ce sont des temps difficiles » concède le coach. « Pour un tas de raisons. Nous ne jouons pas bien, c’est clair. Nous ne sommes pas connectés comme nous devrions l’être, notre esprit collectif n’est pas là où il devrait être. Nous devons trouver des solutions mais dans des périodes comme celles-ci, il n’y a qu’une seule chose qui vous permet de sortir du trou, et c’est de jouer dur, tous ensemble. Et le faire de façon constante. »

La mauvaise nouvelle pour les finalistes de conférence en titre (6 victoires – 9 défaites), c’est qu’il reste un match à l’extérieur dans leur « road trip » actuel, à Milwaukee. La bonne nouvelle, c’est qu’ensuite, ils enchaînent quatre rencontres à domicile, contre des adversaires abordables (Washington, New Orleans, Portland et Detroit).

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 15 35 37.5 28.4 82.0 0.7 2.8 3.5 8.5 2.0 1.3 1.7 0.7 15.3 Total 275 33 47.2 38.6 85.4 0.7 3.0 3.7 8.7 1.4 1.5 2.2 0.6 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.