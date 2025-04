Finalement, Joel Embiid va encore se faire opérer du genou…

Après des semaines de réflexion et diverses consultations médicales, Joel Embiid va se faire opérer du genou gauche la semaine prochaine, annonce ESPN. Il subira plus précisément une arthroscopie, qui lui vaudra d’être réévalué dans six semaines, et il s’agira de sa deuxième opération du genre en l’espace de quatorze mois.

Évidemment, l’objectif est que le MVP 2023 soit enfin débarrassé de ses problèmes physiques, car ce genou lui pourrit la vie (et celle des Sixers…) depuis un an et demi désormais, et cette chute de Jonathan Kuminga un soir de janvier 2024. Et c’est la raison pour laquelle il a dû déclarer forfait pour la suite de l’exercice 2024/25 dès février…

Limité à seulement 19 matchs cette saison, pour « seulement » 23.8 points, 8.2 rebonds et 4.5 passes de moyenne, Joel Embiid a donc dû observer depuis l’infirmerie la débâcle collective de Philadelphie, privé de playoffs cette année pour la première fois depuis… 2017. Alors que l’on attendait cette franchise parmi les cadors de la conférence Est, avec également Paul George et Tyrese Maxey dans son effectif.

Pour rappel, alors qu’il a été prolongé en amont de la saison, le pivot de 31 ans est potentiellement lié aux Sixers jusqu’en 2029, avec pas moins de… 243 millions de dollars (!) de salaire qui s’étaleront sur les quatre prochaines saisons. Autant dire que cette opération risque d’être déterminante pour la fenêtre de titre de Philly…

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 22 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 ☆ 23 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 ☆ 24 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 ☆ 25 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 ☆ 26 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 ☆ 27 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ 28 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 ☆ 29 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 30 19 30 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.