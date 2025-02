Saison terminée pour Joel Embiid !

La saison des Sixers est bel et bien en train de tourner au fiasco total, puisque l’on apprend tout juste via un communiqué de la franchise que Joel Embiid ne rejouera tout simplement pas en 2024/25. Une demi-surprise quand on sait à quel point le MVP 2023 a été gêné par son genou gauche au cours de l’exercice…

Limité à seulement 19 matchs (pour 23.8 points, 8.2 rebonds et 4.5 passes de moyenne), l’intérieur de Philadelphie n’est plus en mesure de poser un pied sur un parquet cette saison et, sans lui, les coéquipiers de Paul George et Tyrese Maxey tenteront d’accrocher tant bien que mal le play-in. On rappelle qu’ils se classent 12e à l’Est (20 victoires – 38 défaites), avec deux matchs et demi de retard sur le Top 10, et que leur premier tour de Draft 2025 est protégé Top-6, sinon il atterrira entre les mains du Thunder.

Désormais, le plus important pour Joel Embiid est qu’il se rétablisse en vue de la saison prochaine. Car l’objectif de la franchise reste évidemment de ramener le titre en Pennsylvanie avec son trio Embiid – George – Maxey.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 19 30 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 Total 452 32 50.1 33.9 82.8 2.2 8.8 11.0 3.7 3.0 0.9 3.4 1.6 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.