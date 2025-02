Joel Embiid cherche des solutions pour son genou

Avec seulement 14.5 points de moyenne à 32% de réussite au shoot sur les deux derniers matches, Joel Embiid n’est plus lui-même. Cela ne date pas seulement des derniers jours, mais bien de l’intégralité de cette saison. Le pivot des Sixers a admis publiquement l’évidence : il ne peut pas évoluer à son meilleur niveau en ce moment.

« Il faut probablement que je règle le problème et alors je reviendrai à ce niveau », avait-il ajouté en parlant de son genou gauche, qui le gêne terriblement.

Ainsi, ESPN nous apprend que Joel Embiid et les Sixers consultent des médecins et réfléchissent à des options, comme une opération, pour régler le problème. Car, les semaines passent et, malgré les infiltrations, les problèmes demeurent et les améliorations n’arrivent pas.

Cette semaine, le MVP 2023 va tester son articulation pour qu’ensuite des spécialistes soient consultés, afin de trouver la meilleure manière d’enfin mettre ce souci derrière lui. Peut-être faudra-t-il repasser sur le billard (il avait été opéré en février 2024) et/ou connaître une longue période à l’infirmerie avant de revenir à 100% de ses moyens.

Sans doute que le timing actuel est le plus propice à une décision forte, pour se priver du champion olympique 2024, puisque Philadelphie, certes encore en course pour une place en « play-in », déçoit fortement cette saison. En l’état, avec des Joel Embiid et Paul George très diminués, que peuvent espérer les Sixers au printemps ?

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 19 30 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 Total 452 32 50.1 33.9 82.8 2.2 8.8 11.0 3.7 3.0 0.9 3.4 1.6 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.