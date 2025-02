Joel Embiid et Paul George traînent leurs problèmes physiques et leur peine

Comme les Bulls ont eux aussi perdu, les Sixers sont toujours dans la course pour une place en « play-in » mais avec six défaites de suite, la dernière face aux Celtics, Joel Embiid et ses coéquipiers font plus du surplace qu’ils ne courent vraiment pour arracher un billet…

Le pivot de Philadelphie n’a pas réellement pesé face aux champions en titre avec 15 points à 3/9 au shoot en 27 minutes et ne peut que l’avouer : il n’est pas à 100% physiquement (touché au genou et au pied) et ne peut donc pas dominer comme il aimerait le faire et comme il l’a fait par le passé.

« Mon niveau de jeu de la saison dernière n’est pas celui que j’ai actuellement. C’est chiant. J’ai sans doute besoin de régler ce problème et ensuite, je serai de retour à ce niveau. C’est dur d’avoir confiance quand on n’est pas soi-même », se lamente Joel Embiid. « Je ne suis pas aussi dominant qu’il y a quelques mois, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir de l’impact. Ma simple présence aide beaucoup, ma capacité à attirer les prises à deux, à offrir des shoots. Je sais que je peux faire mieux, donc c’est dur, mais c’est ainsi, pas d’excuses. »

Paul George sous infiltration

Les jours de repos n’ont donc pas permis de redonner de l’élan au MVP 2023. Certes, ce moment a « un peu » aidé sur le plan physique mais sans faire de miracle. « Ça va aller. Je dois continuer de gérer ça. Je dois continuer et espérer que ça aille mieux », glisse le champion olympique 2024.

Si les Sixers n’avaient que la santé de Joel Embiid comme source d’inquiétude, ce serait déjà problématique (presque une habitude ces dernières années pour la franchise) mais pas catastrophique. Le souci, c’est que Paul George est lui aussi plombé par son corps. ESPN a indiqué que l’ailier avait besoin de jouer sous infiltration depuis quelques semaines…

« C’est vrai », confirme l’ancien des Pacers, du Thunder et des Clippers. « Je m’accroche », ajoute-t-il après avoir inscrit 17 points face à Boston. « J’essaie de donner à l’équipe tout ce que j’ai. »