Les Celtics sans pitié avec les Sixers

Une nouvelle saison débute pour les Sixers, avec la présence plus régulière de leur « Big Three », et malheureusement, la coupure du All-Star n’a rien changé. À domicile, les partenaires de Joel Embiid s’inclinent lourdement face aux Celtics, et il n’y a eu aucun suspense !

Grâce à une belle entame de Paul George et un joli alley-oop du tandem Maxey-Grimes, les Sixers ont tenu bon pendant six minutes (15-15). Et puis Payton Pritchard est entré en jeu, et là, ça n’a plus du tout été le même match. Le 6e homme des Celtics plante deux 3-points, puis il sert Al Horford et Jayson Tatum, également à 3-points. Comme Jaylen Brown est à son meilleur niveau, les Celtics creusent l’écart : 36-28.

À 8 sur 12 à 3-points, les Celtics enfoncent le clou avec toujours Payton Pritchard à la finition. Le shooteur de Boston est en état de grâce avec cinq réussites de suite. La défense au large des Sixers est épouvantable, et Pritchard prend la quasi-totalité de ses tirs dans un fauteuil.

En face, Andre Drummond est carrément rouillé, et il loupe des choses faciles. Le duo Maxey-Oubre cherche à jouer vite, et ça fonctionne plutôt bien, mais à la pause, Boston a fait le break : 72 – 56.

Porzingis écoeure les Sixers

Il ne reste plus qu’aux Celtics à gérer, sauf que Jaylen Brown préfère enfoncer le clou. Le début de 2e mi-temps est à sens unique, et la zone tentée par Nick Nurse n’arrange pas les choses… Après seulement trois minutes, l’écart est passé à +25 (85-60). Les Celtics retrouvent leur basket de la saison passée avec la recherche du panier facile, et Tatum fait apprécier ses qualités de passeur. Nurse fouille dans son banc pour trouver des solutions, mais les entrées de Jared Butler et David Roddy ne changent rien. Après trois quart-temps, l’écart s’est stabilisé : +26.

Pour ne rien arranger, Kristaps Porziņgis plante un panier improbable au buzzer des 24 secondes. Dépité, Nick Nurse agite rapidement le drapeau blanc, tandis que Joe Mazzulla laisse sagement Jaylen Brown, Jayson Tatum, Al Horford et Jrue Holiday sur le banc. Victoire finale des Celtics, qui infligent aux Sixers une 6e défaite de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Sixers en chute libre. La présence de leur « Big Three » ne change rien, les Sixers sont en perdition avec huit revers sur leurs neuf derniers matches, et désormais 15 matches sous les 50% !

– L’important, c’est les 3-points. Dans le sillage d’un grand Payton Pritchard, les Celtics ont fait exploser les Sixers de loin avec un 8 sur 12 à 3-points dans le premier quart-temps, qui va se transformer en un 15 sur 25 à la pause. Avec 48 tirs en moyenne, Boston est numéro 1 de la NBA dans ce secteur, et cette nuit, les joueurs de Joe Mazzulla ont shotté 54 fois à l’extérieur.

– Tatum en triple-double. En retrait, Jayson Tatum profite de la soirée pour signer son 4e triple-double en carrière avec 15 points, 11 rebonds et 10 passes. Il a grandement participé au festival offensif du 3e quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.