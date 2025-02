Les Sixers au bord de la crise de nerfs

Les Sixers pouvaient-ils profiter de l’absence de Cade Cunningham pour leur déplacement à Detroit afin de rebondir après leur défaite face au Heat ? La réponse s’est imposée rapidement, dès les premiers instants de la partie : non. Un grand non même.

Déjà à cause des Pistons, qui ont fait un très, très bon match. Ensuite parce que les joueurs de Nick Nurse n’ont rien mis dans leur première période : pas de concentration, pas de défense, pas d’effort ni d’intensité. Rien. Ils sont alors menés de 29 points à la pause (78-49)…

« Je dois être agressif dès le début de match. Je sais qu’ils ont mis beaucoup de shoots, notamment Malik Beasley, mais je dois être plus agressif », explique Joel Embiid, qui n’avait que 3 points à 1/9 au shoot au compteur à la pause. « En défense, je dois mettre plus de pression sur le porteur de ballon et mieux protéger le cercle. »

Le MVP 2023 admet ses manques dans cette partie, c’est pourquoi il est savoureux de le voir s’embrouiller avec Kelly Oubre Jr. lors d’un temps-mort en troisième quart-temps. Le premier reproche au second de ne pas revenir assez vite en défense, mais le pivot n’est pas irréprochable non plus sur cette action. Voilà pourquoi, sans doute, l’ailier a très mal pris les reproches de son coéquipier…

Harder, Better, Faster, Stronger

Si Joel Embiid, qui concède lui-même ne pas avoir fait les efforts avant la pause, se permet de cibler Kelly Oubre Jr. à cet instant, c’est parce qu’il est dans un temps fort. Le champion olympique 2024 inscrit 20 points en troisième quart-temps et cela enclenche un retour des Sixers. Mais c’est déjà trop tard. Il aurait fallu le faire dès la première période.

« C’est à moi et Joel de le faire. On en a parlé une fois la rencontre terminée : on doit aller plus vite », raconte Tyrese Maxey. « On doit l’impliquer, Paul George aussi, moi. On doit jouer plus vite et ne pas entrer doucement dans le match. On n’a pas de marge d’erreur en ce moment, donc tous les matches comptent. »

Sans oublier la défense, qui a également coulé en première période. « Sur la première action, je marque et dans la foulée, Malik Beasley inscrit un 3-pts. Je lève la main, c’est ma faute », reconnaît Tyrese Maxey. « Ça se répercute sur les autres et c’est l’effet boule de neige. On a donné des tirs primés et, on regarde le score et on est déjà à -8 en deux minutes. Et ça continue encore et encore. On n’a pas su stopper l’hémorragie. »

Pour une équipe, actuellement onzième de la conférence Est, qui tente encore d’arracher sa place au « play-in », ce n’est pas idéal de sortir des parties aussi pauvres au niveau de l’attitude. Il reste 31 rencontres aux Sixers pour réagir et faire mieux dans tous ces domaines. « Ça va aller. On doit jeter ce match à la poubelle. On a une grosse partie dimanche. Chaque match va compter », dit Tyrese Maxey avant le duel face aux Bucks.