Joel Embiid n’a toujours pas pris de décision pour son genou

Fin février, les Sixers annonçaient le forfait pour le restant de la saison de Joel Embiid. Une décision logique tant le MVP 2023 était loin de son meilleur niveau, continuellement gêné par son genou gauche, et seulement en tenue pour 19 matches.

C’était aussi la conclusion d’une période de rencontres avec des médecins pour faire le point sur sa situation médicale. Les échanges ont continué pour désormais décider du chemin à suivre : repos prolongé ou opération ?

« Je ne veux pas être définitif mais je crois qu’il en a fini avec les rendez-vous avec les spécialistes », a révélé son coach Nick Nurse. « Il peut y en avoir encore un, ou d’autres discussions. Je pense que c’est un peu l’heure de la décision. Il y a tellement d’options, il faut peser le pour et le contre. On est proche de ce moment de la décision, sur la voie à suivre, mais ce n’est pas encore tout à fait le cas. »

Même si ça se rapproche, on constate qu’un mois après son forfait, rien n’a encore été annoncé pour Joel Embiid. Est-ce inquiétant ?

« C’est une décision collaborative. Il est impliqué avec les médecins, il est intelligent et comprend toutes les ramifications, les chances, les probabilités, toutes ces choses qu’il évalue. Il va continuer ses recherches, de parler à des médecins », poursuit l’ancien entraîneur de Toronto. « Il y a beaucoup de médecins impliqués dans cette décision. Oui, je pense que c’est tout proche. Il va se passer quelque chose et il pourra enchaîner ensuite, faire de la rééducation et être en mesure de faire ce qu’il faut pour la suite. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 22 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 ☆ 23 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 ☆ 24 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 ☆ 25 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 ☆ 26 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 ☆ 27 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ 28 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 ☆ 29 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 30 19 30 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.