Le MVP de la nuit | Anthony Davis a franchi un « obstacle mental »

« Coach (Jason) Kidd a dessiné un système pour aller du côté gauche du terrain, un endroit où j’aime aller. » Alors Anthony Davis, avec moins de dix secondes à jouer face aux Hawks et une égalité parfaite au score, est parti sur sa main gauche devant Onyeka Okongwu.

« J’ai battu mon défenseur et j’ai pris un tir que je prends depuis longtemps », poursuit « AD ». Un shoot tout sauf facile puisqu’il était question de partir sur sa main faible avant de s’élever avec la main opposée malgré la contestation de l’intérieur d’en face. « Quand tu travailles autant sur (ce tir), ça devient une seconde nature », dit-il encore sur ce « floater » qui est rentré.

Imposer la domination des Mavs

Un geste synonyme de tir de la gagne, puisque sur la dernière possession, Trae Young ne parviendra pas à arracher la décision. Maladroit toute la soirée derrière l’arc (2/9), le leader d’Atlanta n’a pas réussi à générer de l’espace face au même Anthony Davis qui avait « switché » sur cette dernière séquence défensive. Trente secondes plus tôt, Trae Young s’était déjà cassé les dents sur « AD » sur une pénétration.

On comprendra, avec cette dernière minute de jeu, à quel point l’ancien intérieur des Lakers a été influent des deux côtés du terrain. « Quelle performance incroyable d’Anthony ce soir. Wow ! C’était ridicule. Il a rendu ça tellement facile. On se regroupe tous autour d’un finisseur des deux côtés du terrain comme Anthony. On avance en fonction de lui. C’est évidemment notre meilleur joueur, donc il a fait ce qu’il avait à faire. C’était incroyable », s’emballe Klay Thompson.

Auteur lui-même de 17 points avec 5 paniers primés, dont un tir égalisateur dans la dernière minute sur un « handoff » d’Anthony Davis, l’arrière n’exagère pas trop quand on voit la ligne de statistique finale de son intérieur : 34 points (14/23 aux tirs dont 2/4 de loin), 15 rebonds et 5 contres, pour 44 d’évaluation en 30 minutes.

Enfin associé à un pivot…

De loin sa meilleure production depuis son retour de blessure. Lors de quatre matchs en amont de cette rencontre, il tournait à environ 14 points et 7 rebonds de moyenne, en jouant moins de 30 minutes par soirée, les Mavs restant prudents avec lui.

« C’est juste un obstacle mental qui consiste à laisser mon corps se libérer. Même si je n’ai pas ressenti de douleur et que je n’ai eu aucun problème, j’ai toujours eu une montée d’énergie, puis je commençais à y penser. J’ai décidé, après ma sieste d’avant-match, que j’allais jouer et que peu importe ce qui se passait, ça se passait. Y aller et jouer avec beaucoup d’énergie, beaucoup de force, beaucoup de domination, et j’ai réussi à trouver mon rythme », énumère le joueur de 32 ans.

Un rythme d’autant plus visible que cette nuit il a évolué pour la première fois aux côtés de Dereck Lively II, en convalescence depuis janvier à cause de sa cheville, tandis que Daniel Gafford jouait son second match.

Pour le plus grand plaisir d’Anthony Davis qui évolue enfin avec des pivots, comme réclamé depuis des années aux Lakers. Et pour le plus grand plaisir des Mavs qui voient leur infirmerie se vider.

« On sait à quel point nous pouvons être dominants lorsque nous sommes en bonne santé et disponibles. Il s’agit simplement d’aller sur le terrain et d’imposer notre domination », vise Anthony Davis pour finir.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 19 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 ☆ 20 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 ☆ 21 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 ☆ 22 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 ☆ 23 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 ☆ 24 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 ☆ 25 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 ☆ 26 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 ☆ 27 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.2 2.1 1.6 21.8 2021-22 28 40 35 53.2 18.6 71.3 2.6 7.2 9.8 3.0 2.4 1.2 2.0 2.2 23.2 2022-23 29 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 ☆ 30 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 * ☆ 31 44 34 53.0 30.6 78.6 2.8 9.0 11.8 3.4 1.9 1.2 2.2 2.1 25.4 2024-25 * ☆ 31 42 34 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2024-25 * ☆ 31 2 29 59.3 50.0 66.7 2.0 9.0 11.0 5.0 0.5 0.5 1.5 2.0 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.