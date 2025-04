Course au MVP : Shai Gilgeous-Alexander maintient sa large avance sur Nikola Jokic

Quelques heures après que Nikola Jokic a planté 61 points face aux Wolves, ESPN partage un troisième pointage sur les votes pour le MVP. Plusieurs fois dans la saison, nos confrères demandent à 100 journalistes, nord-américains et internationaux, de dévoiler leur Top 5 pour le trophée de MVP, et comme en février, Shai Gilgeous-Alexander est largement devant Nikola Jokic, avec 931 points contre 769 points pour le MVP en titre. Si en points, cela ne paraît pas énorme, il faut savoir que cela représente 77 1ère place pour l’arrière du Thunder, contre 23 pour le pivot des Nuggets.

Pour la première fois depuis la saison 2016/17, date à laquelle ESPN a lancé ce sondage régulier, c’est la première fois que seuls deux joueurs « trustent » les deux premières places du classement. En clair, et on le sait depuis le début de saison, le Canadien et le Serbe vont laisser des miettes aux autres, tant ils ont dominé individuellement la saison régulière.

Cade Cunningham a la cote

Pour les 3e et 4e places, ils ne devraient pas y avoir trop de suspense non plus, puisque Giannis Antetokounmpo et Jayson Tatum cumulent 190 des 200 votes possibles sur ces deux places. A la 5e place, c’est Donovan Mitchell qui devance LeBron James avec 51 voix, contre 10 pour le quadragénaire des Lakers.

Il y a un mois et demi, c’est Jalen Brunson qui était 6e du scrutin, mais son entorse à la cheville le relègue désormais à la 9e place, derrière LeBron donc, mais aussi Cade Cunningham et Anthony Edwards.

Huitième au sortir du All-Star Game, Victor Wembanyama disparaît du classement, où l’on trouve désormais trois petits nouveaux : Stephen Curry, Tyrese Haliburton et James Harden. Comme Wembanyama, Jaren Jackson Jr et Alperen Sengun n’obtiennent plus de votes.