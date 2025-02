Course au MVP : Shai Gilgeous-Alexander prend la main pour la presse US

Fin décembre, ESPN avait effectué son premier pointage dans la course au MVP pour la saison 2024/25, en interrogeant 100 journalistes. C’est alors Nikola Jokic qui était en tête, devant Shai Gilgeous-Alexander, qui devançait de quelques points Giannis Antetokounmpo.

À l’occasion du All-Star Break, c’est l’heure du deuxième pointage et les choses ont changé. Car c’est désormais le meneur/arrière du Thunder qui arrive en tête !

Profitant de la première place bien établie d’Oklahoma City (44 victoires – 10 défaites) dans la conférence Ouest, le Canadien récolte ainsi 70 « première place », contre 30 pour le pivot des Nuggets. On peut dire que c’est désormais quasiment un duel puisque « SGA » et le « Joker » héritent de 199 des 200 première et deuxième places, seul un journaliste ayant opté pour Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic à la 3e place…

Victor Wembanyama en 8e position

Avec 910 points, Shai Gilgeous-Alexander est donc désormais le favori de la presse US, comme des bookmakers, devant les 788 points de Nikola Jokic et les 430 points de Giannis Antetokounmpo, distancé.

Le Serbe peut-il reprendre la main sur la dernière partie de saison ? Étant donné la forme actuelle des Nuggets, qui restent sur huit victoires consécutives, c’est évidemment possible.

À noter que Victor Wembanyama, avec une « troisième place » et 7 « cinquième place », se classe en 8e position.