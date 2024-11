Tyrese Haliburton a retrouvé son instinct de tueur

On ne sait pas si c’est l’approche de la NBA Cup, dont il avait été la révélation l’an passé, mais le début de saison difficile de Tyrese Haliburton est peut-être enfin derrière lui. Le meneur des Pacers a mis un peu de temps avant de se mettre en route, avec notamment un zéro pointé à 0/8 au tir face aux Knicks il y a deux semaines.

Autant dire que le leader des Pacers attendait de pied ferme les retrouvailles avec les New-Yorkais ce dimanche. Malgré un contexte difficile avec l’avalanche de blessures qui touche actuellement le groupe de Rick Carlisle, Tyrese Haliburton a flambé en passant 35 points et 14 passes décisives, formant avec Bennedict Mathurin un tandem de feu qui a fini par faire imploser les Knicks.

Comme son coéquipier Pascal Siakam, qui a rapidement compris en voyant l’attitude de Tyrese Haliburton avant le match qu’il se tramait quelque chose, son coach Rick Carlisle est sorti du match impressionné par sa détermination communicative.

« Il avait ce regard, c’est aussi simple que ça. J’aurais pu faire ce que je voulais, mais il y a juste des moments où les grands joueurs ont juste ce truc dans le regard. Ils sont déterminés, pas seulement à sortir un grand match individuellement, mais d’avoir un gros impact sur le match également pour leurs coéquipiers », a-t-il confié. « Tyrese a été incroyable sur ce match. Je ne sais pas si je l’avais déjà vu aussi déterminé pour un match de saison régulière que sur ce match ».

De l’agressivité des deux côtés du parquet

Deux éléments ont favorisé sa grosse performance, le premier est son agressivité vers le cercle et sa volonté de faire s’effondrer la défense dans la peinture new-yorkaise, en allant finir ou pour ressortir vers l’un de ses coéquipiers. « Il peut attaquer le cercle quand il veut. Il a ce toucher », a précisé Pascal Siakam.

Le deuxième a été la bonne défense affichée par Indiana, ou en tout cas les séquences qui ont permis à Indiana de briller en se procurant du jeu rapide, comme sur le 3-points signé Bennedict Mathurin qui a scellé le sort de la rencontre à deux minutes de la fin, grâce à une bonne séquence défensive au préalable, et un service de l’inévitable Haliburton.

« Notre détermination en défense nous emmène toujours vers un très bon « momentum » en attaque. Et nos gars ont bien su lire les situations. On a trouvé les bons gars en sortie d’écran, et le niveau d’implication de Tyrese Haliburton a fait la différence. C’est ce qui nous a portés », a confirmé Rick Carlisle.

Tyrese Haliburton a également pris la mesure de la situation, alors que de nombreux blessés sont actuellement à l’infirmerie. C’était tout simplement à lui de montrer l’exemple, pour que chacun puisse « élever son niveau de jeu et être prêt à jouer », a-t-il martelé.

« C’est super important pour nous. Bien sûr qu’on aimerait que tout le monde soit sur le terrain avec nous sur le terrain. Mais en même temps, on a d’autres gars qui montent en régime, et donc tout le monde doit être prêt à jouer ».

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 10 35 40.8 27.3 76.9 0.7 3.6 4.3 8.3 2.1 1.3 1.8 0.5 16.7 Total 270 33 47.5 38.8 85.1 0.6 3.1 3.7 8.7 1.4 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.