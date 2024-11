Le MVP de la nuit | Bennedict Mathurin a bluffé tout le monde !

Grand absent de la fin de saison des Pacers la saison passée, et donc de la série explosive face aux Knicks, Bennedict Mathurin se paie le luxe d’être le meilleur joueur de la soirée, devant Stephen Curry, Nikola Jokic, LeBron James et… Tyrese Haliburton. Les deux Pacers ont fait exploser la défense des Knicks, au point de cumuler 73 points ! C’est la première fois de l’histoire de la franchise que deux joueurs terminent avec 35 points et plus dans la même rencontre de saison régulière.

Le Québécois décroche deux records en carrière avec 38 points et 7 paniers à 3-points. Il termine le match avec un superbe 13 sur 18 aux tirs, dont 7 sur 9 à 3-points, mais aussi 8 rebonds. « Benn Mathurin a été absolument époustouflant. Efficace et dur physiquement. Je pense que l’une des actions les plus importantes du match, c’est sa claquette dans le quatrième quart-temps. C’était un moment important » juge Rick Carlisle.

Dans sa 3e année, Mathurin profite des absences d’Andrew Nembhard et Aaron Nesmith pour s’inviter dans le cinq de départ, et il confirme qu’il est un formidable attaquant, à la fois puissant pour aller au cercle, et bon shooteur pour frapper de loin. Pourtant, côté Knicks, il y a du lourd en défense.

Enfin impliqué en défense

« Ce n’est une surprise pour personne dans le vestiaire. Il joue juste comme il faut » a réagi Haliburton, auteur de 35 points et 14 passes. « C’est un scoreur et un bon joueur, et il fait simplement ce qu’il sait faire. »

Pour Pascal Siakam, c’est défensivement que son jeune coéquipier semble avoir franchi un cap. « J’ai aimé ses efforts en défense et je n’ai pas l’impression qu’il ait forcé. C’est de là que viendra sa croissance, en trouvant les moyens d’être le tueur qu’il est dans notre cadre de jeu. Je pense que ce soir en a été le parfait exemple, en prenant les tirs qui se présentent (et) si ce n’est pas le cas, en continuant à jouer. C’est un joueur spécial, et quand il est dans le coup comme il l’a été aujourd’hui, il faut continuer à lui donner le ballon. »