Sale soirée pour Tyrese Haliburton

Déjà maladroit à 3-pts contre les Pistons, sans conséquence puisque les Pacers l’avaient emporté, Tyrese Haliburton a connu une soirée encore plus compliquée à New York : aucun point marqué, aucun shoot marqué… Pourtant, son coach n’a pas voulu être trop sévère avec son All-Star.

« Il a été bon pour garder le contrôle sur ses émotions et pour continuer d’essayer de jouer », estime Rick Carlisle. « Parfois, on peut vivre des soirées comme ça en NBA. Ça peut arriver aux meilleurs joueurs du monde. »

Tyrese Haliburton, qui a donc terminé avec 0/8 au shoot dont 0/7 à 3-pts, n’est pas d’accord. « Bien sûr que non », répond-il quand on lui demande s’il a été bon outre sa maladresse. « J’ai été mauvais. Ça arrive. J’aurais pu faire mieux en défense, au rebond, avec mes ballons perdus, pour garder l’équipe dans le rythme. »

1/9 derrière l’arc face aux Pistons puis 0/7 au Madison Square Garden, le champion olympique est donc à 1/16 après deux matches. Une maladresse qui n’est pas inhabituelle chez lui, qui a déjà connu des séquences difficiles.

« On a manqué un paquet de shoots, moi le premier. L’aspect positif, c’est qu’on ne joue pas ce samedi. Je vais aller à la salle et shooter », annonce-t-il. « On va tous shooter et on sera prêt pour dimanche (contre les Sixers). Je vais prendre beaucoup de tirs ce samedi, je vais avoir des tirs aussi dimanche et je serai prêt. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.