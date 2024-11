Aux Pacers aussi, l’infirmerie est pleine

Rick Carlisle a fait un point sur l’infirmerie des Pacers avant la rencontre remportée face aux Knicks et les nouvelles ne sont pas vraiment réjouissantes. Outre les graves blessures des pivots Isaiah Jackson et James Wiseman, Aaron Nesmith soigne toujours son entorse de la cheville depuis le début du mois et on ne le reverra pas avant le mois décembre, dans le meilleur des cas !

Pour ne rien arranger, l’arrière Andrew Nembhard l’a rejoint ce week-end après la victoire face à Orlando. Souffrant d’une tendinite au genou et de douleurs récurrentes, il ne sera pas réévalué avant deux semaines, ce qui va le priver des sept prochains matchs, là encore au minimum. Enfin, Obi Toppin a manqué cette nuit son premier match sous les couleurs des Pacers. La faute à une entorse de la cheville.

Au delà de la problématique qui se pose pour Rick Carlisle pour ses rotations sur les postes extérieurs, Indiana perd également deux de ses meilleurs défenseurs. Le tandem s’était notamment illustré lors de la demi-finale de conférence des derniers playoffs face aux Knicks en se relayant en défense sur Jalen Brunson. Pour compenser, Ben Sheppard et Bennedict Mathurin seront davantage sollicités. Ce dernier, grand absent des derniers playoffs, a par ailleurs démontré qu’il avait les épaules pour tenir davantage de responsabilités avec ses 38 points inscrits face aux Knicks

Ce sera également l’occasion pour deux joueurs engagés en « two-way contract » de se montrer. L’arrière Quenton Jackson et l’ailier Enrique Freeman ont ainsi été réquisitionnés pour faire le nombre.

« Le coaching en NBA, c’est de l’ingéniosité, de la résolution de problèmes et de la gestion de crise », a confié le coach des Pacers. « Ce n’est qu’un jour de plus au boulot, vraiment. ça faisait un moment qu’on n’avait pas eu autant de joueurs blessés. Mais c’est une super opportunité pour des joueurs plus jeunes. On a encore certains de nos meilleurs joueurs sur le terrain, et il faut juste trouver le bon équilibre ».

Sur ce point, Ben Sheppard et Andrew Nembhard sont de beaux exemples à suivre, puisque les deux ont réussi à rapidement assumer le niveau NBA et à rendre de précieux services à l’équipe.