Même les Wolves ont été subjugués par le match historique de Nikola Jokic

Du jamais-vu, tout simplement. Nikola Jokic n’est plus à un exploit près, mais son carton contre les Wolves mardi est d’ores et déjà à ranger dans les annales de la NBA. Avant le triple MVP, aucun joueur n’avait signé un triple-double en inscrivant plus de 60 points, une marque sur laquelle avaient « buté » James Harden (60 points, 11 passes et 10 rebonds contre le Magic avec Houston le 30 janvier 2018) et Luka Doncic (60 points, 21 rebonds et 10 passes contre les Knicks avec Dallas le 27 décembre 2022).

Mais la performance titanesque du Serbe n’a pas pu empêcher la défaite des Nuggets, malgré les 61 points, 10 rebonds et 10 passes de leur pivot, record offensif de la saison en prime.

Sans ses habituels principaux soutiens au scroing, Jamal Murray et Michael Porter Jr. étant absents, Nikola Jokic s’est démultiplié tout le match, du premier quart-temps à 16 points jusqu’aux derniers instants où il a marqué les lancers-francs de l’égalisation dans le quatrième quart-temps, le panier pour forcer une deuxième prolongation, puis dans celle-ci, le lancer pour mettre les siens devant à 17.7 secondes de la fin. De quoi s’attirer des louanges de tous les acteurs de ce match.

Pour Mike Malone, Nikola Jokic est « Superman »

« 61 points, 10 passes, 10 rebonds, 2 interceptions… Ce joueur est Superman » a résumé son coach Michael Malone, qui l’a laissé 53 minutes sur le terrain dont l’intégralité de la deuxième période et des deux prolongations à la demande de son joueur. « Ce soir, il a mis tous les tirs qui comptaient le plus » a appuyé Christian Braun en conférence de presse. « On lui fait confiance avec la balle et à chaque fois qu’on la lui donne, c’est comme s’il en faisait quelque chise de positif. Je n’ai jamais vu un joueur qui fait autant d’actions parfaites systématiquement. […] C’est l’un des plus grands joueurs de l’histoire. »

Nikola Jokic ne s’est pas contenté d’épater ses partenaires. Ceux qui en parlaient le mieux mardi étaient presque les Wolves, dithyrambiques au sujet de leur adversaire du soir, qui venait pourtant de leur faire des misères. « Je me sens mal, vraiment mal » a assuré Julius Randle après avoir passé 50 minutes sur le terrain, dont une bonne partie de la fin de match à défendre sur le Serbe après la sortie pour six fautes de Rudy Gobert. « Mon corps est comme sous le choc. […] Je lui ai dit, il est exceptionnel, ce gars est insensé. Ce qu’il vient de faire était incroyable, je ne vais pas vous mentir. Il tire en se retournant sur son mauvais appui… Il fait des choses dingues. Je ne sais même pas comment l’expliquer. »

« Peut-être le meilleur match que j’ai pu vivre de ma vie sur le parquet »

Anthony Edwards était du même avis, soulignant la prestation de Nikola Jokic comme premier commentaire au micro des médias dans le vestiaire. « C’est peut-être le meilleur match que j’ai pu vivre de ma vie sur le parquet » a-t-il clamé. « Nikola Jokic, mon Dieu… Il est peut-être le meilleur joueur que j’ai pu voir de mes yeux, derrière moi-même (sourire). Il est extraordinaire. On espérait juste qu’il rate ses tirs. Qu’on le prenne à deux ou non… Chapeau à lui. »

Dans le sprint pour la fin de saison, ce genre de performance individuelle peut aussi être déterminante pour convaincre les votants aux récompenses de fin de saison. Nikola Jokic est en course avec Shai Gilgeous-Alexander pour le titre de MVP, une course qu’Anthony Edwards estime « serrée« . Nickeil Alexander-Walker, pourtant cousin du meneur du Thunder, n’a pu qu’acquiescer. « Il fait une sacré travail pour être MVP. Vous savez très bien pour qui je suis, mais il rend le choix vraiment difficile. Les stars font toujours les bonnes actions, vous devez respecter cela. »

Cette dernière phrase peut faire écho à la soirée de son coéquipier Anthony Edwards. Lui aussi parmi les meilleures individualités de la ligue, l’arrière a vécu plusieurs matchs en un, d’une première période transparente, à une fin de match entre actions de très haut niveau pour mettre les siens sur le chemin de la victoire et erreurs qui auraient pu être fatales. « Il a vraiment été spécial dans le quatrième quart-temps » a rendu hommage Nikola Jokic en conférence de presse. « Il a élevé son jeu, et c’est ce que les joueurs spéciaux font. »

Le MVP du match ? Anthony Edwards vote Nickeil Alexander-Walker

La balle perdue d’Anthony Edwards dans les dernières secondes de la deuxième prolongation aurait pourtant pu coûter la victoire aux Wolves et l’intéressé en est bien conscient. « C’était une autre balle perdue bêtement de ma part, je suis juste heureux que mes coéquipiers gardaient mes arrières. »

Et en particulier Nickeil Alexander-Walker, remarquable toute la soirée en sortie de banc (26 points, 8 passes, 7 rebonds et 2 clontres) et auteur des lancers-francs de la victoire, alors que Minnesota était mené d’un point avec un dixième restant. « Il a mis des gros tirs toute la soirée » a salué Anthony Edwards au sujet de « NAW » au micro de TNT, refusant de répondre aux questions si son coéquipier ne l’accompagnait pas.

« Dès que nous avions besoin, il a répondu présent. Dans les moments décisifs, il a fait les bons choix. Peu importe ce que j’ai fait dans ce match, avec ce qu’il a fait, c’était lui le MVP ce soir. »

Et non Nikola Jokic, le cruel sort d’une prestation exceptionnelle mais conclue sans la victoire au bout.