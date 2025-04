Direction le Hall of Fame pour Carmelo Anthony !

On connaît le nom du premier entrant au Hall of Fame en 2025 et, selon ESPN, il s’agit de Carmelo Anthony qui reçoit cet honneur deux ans après sa retraite, trois ans après son dernier match professionnel. Dès sa première année d’éligibilité.

Dixième meilleur scoreur de l’histoire NBA (28 289 points), « Melo » est l’un des plus forts attaquants des années 2000 et 2010. Passé par les Nuggets, les Knicks, le Thunder, les Rockets, les Blazers et les Lakers, il a aussi brillé sur la scène internationale avec trois titres olympiques et quelques cartons mémorables en FIBA. Dont ses 37 points en 14 minutes contre le Nigeria lors des Jeux olympiques de Londres en 2012…

Intronisé en individuel… et en équipe ?

En revanche, Carmelo Anthony n’a jamais réussi à emmener ses équipes loin en playoffs, terminant sa carrière sans titre NBA. Il sera néanmoins parvenu à décrocher un titre NCAA (et de MOP) avec Syracuse en 2003, quelques semaines avant d’être drafté en 3e position derrière LeBron James et Darko Milicic, mais devant Chris Bosh et Dwyane Wade.

Au cours de sa carrière, l’ancien ailier d’aujourd’hui 40 ans aura également été sélectionné dix fois pour le All-Star Game et retenu six fois dans une All-NBA Team, en plus de terminer meilleur marqueur de la ligue en 2013 et d’être considéré comme l’un des 76 meilleurs joueurs de l’histoire.

À noter que Carmelo Anthony pourrait être doublement intronisé au Hall of Fame de Springfield en septembre, car la « Redeem Team » de Pékin 2008 est susceptible d’y entrer dans son entièreté. C’est ce week-end, en marge du « Final Four » de la NCAA, que l’on saura qui seront les autres acceptés (et recalés) par le jury…

La liste des autres finalistes de la promotion 2025 du Hall of Fame

L’équipe nationale masculine des États-Unis 2008

Micky Arison (« contributeur » en tant que propriétaire du Heat)

Jennifer Azzi (joueuse)

Sue Bird (joueuse)

Molly Bolin (joueuse)

Tal Brody (« contributeur » en tant qu’ancien joueur en Israël)

Danny Crawford (arbitre)

Billy Donovan (entraîneur)

Mark Few (entraîneur)

Sylvia Fowles (joueuse)

Dwight Howard (joueur)

Dusin Ivkovic (entraîneur)

Marques Johnson (joueur)

Maya Moore (joueuse)

Jerry Welsh (entraîneur)

Buck Williams (joueur)

Carmelo Anthony Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 DEN 82 37 42.6 32.2 77.7 2.2 3.8 6.1 2.8 2.7 1.2 3.0 0.5 21.0 2004-05 DEN 75 35 43.1 26.6 79.6 1.9 3.8 5.7 2.6 3.1 0.9 3.0 0.4 20.8 2005-06 DEN 80 37 48.1 24.3 80.8 1.5 3.4 4.9 2.7 2.9 1.1 2.7 0.5 26.5 2006-07 DEN 65 38 47.6 26.8 80.8 2.2 3.8 6.0 3.8 3.1 1.2 3.6 0.4 28.9 2007-08 DEN 77 36 49.2 35.4 78.6 2.3 5.1 7.4 3.4 3.3 1.3 3.3 0.5 25.7 2008-09 DEN 66 35 44.3 37.1 79.3 1.6 5.2 6.8 3.4 3.0 1.1 3.0 0.4 22.8 2009-10 DEN 69 38 45.8 31.6 83.0 2.2 4.4 6.6 3.2 3.3 1.3 3.0 0.4 28.2 2010-11 * All Teams 77 36 45.5 37.8 83.8 1.5 5.8 7.3 2.9 2.9 0.9 2.7 0.6 25.6 2010-11 * DEN 50 36 45.2 33.3 82.3 1.5 6.1 7.6 2.8 2.7 0.9 2.8 0.6 25.2 2010-11 * NYK 27 36 46.1 42.4 87.2 1.5 5.2 6.7 3.0 3.3 0.9 2.4 0.6 26.3 2011-12 NYK 55 34 43.0 33.5 80.4 1.6 4.7 6.3 3.6 2.8 1.1 2.6 0.4 22.6 2012-13 NYK 67 37 44.9 37.9 83.0 2.0 4.9 6.9 2.6 3.1 0.8 2.6 0.5 28.7 2013-14 NYK 77 39 45.2 40.2 84.8 1.9 6.2 8.1 3.1 2.9 1.2 2.6 0.7 27.4 2014-15 NYK 40 36 44.4 34.1 79.7 1.8 4.8 6.6 3.1 2.2 1.0 2.2 0.4 24.2 2015-16 NYK 72 35 43.4 33.9 82.9 1.4 6.4 7.7 4.2 2.5 0.9 2.4 0.5 21.9 2016-17 NYK 74 34 43.3 35.9 83.3 0.8 5.1 5.9 2.9 2.7 0.8 2.1 0.5 22.4 2017-18 OKC 78 32 40.4 35.7 76.7 0.9 5.0 5.8 1.3 2.5 0.6 1.3 0.6 16.2 2018-19 HOU 10 29 40.5 32.8 68.2 0.9 4.5 5.4 0.5 3.2 0.4 0.8 0.7 13.4 2019-20 POR 58 33 43.0 38.5 84.5 1.2 5.1 6.3 1.5 3.0 0.8 1.7 0.5 15.4 2020-21 POR 69 25 42.1 40.9 89.0 0.5 2.6 3.1 1.5 2.1 0.7 0.9 0.6 13.4 2021-22 LAL 69 26 44.1 37.5 83.0 0.9 3.3 4.2 1.0 2.4 0.7 0.9 0.8 13.3 Total 1260 35 44.7 35.5 81.4 1.6 4.6 6.2 2.7 2.8 1.0 2.4 0.5 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.